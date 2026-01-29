Souhlasíte s výrokem, že je současný premiér Orbán již unavený a nezpůsobilý vést zemi? Právě na tuto otázku odpovědělo kladně 55 procent respondentů. Průzkum, který si u společnosti Publicus Intézet zadal portál Népszava, oslovil 1 001 Maďarů, a to mezi 21. a 24. lednem letošního roku. Výsledky zveřejnil ve čtvrtek.
Nejsilněji s tímto pohledem souzní příznivci opoziční strany Tisza, kterou vede někdejší orbánovec Péter Magyar – až 90 procent. Mezi voliči Orbánova Fideszu si to myslí jen čtyři procenta dotazovaných. Voliči vládní strany už nicméně mají jasno, koho by dokázali akceptovat jako premiérova nástupce. Ministra zahraničí Szijjártóa by za vhodného kandidáta považovalo 39 procent z nich.
Šéf diplomacie tak má mnohem větší podporu než třeba ministr dopravy János Lázár, který by oslovil jen 12 procent voličů. Přesto, že ho už Orbán několikrát zmínil jako svého možného nástupce, všímají si maďarská média. Lázár má podle nich slabé postavení i v rámci Fideszu a ještě nepříznivější je jeho postavení v očích většinové populace.
V Maďarsku se blíží parlamentní volby a Orbánovu partaj zatím v průzkumech s výrazným odstupem předbíhá Magyarova Tisza. Podle zmíněného dotazování by však případný odchod Orbána z čela strany neměl na rozhodování jeho voličů zásadní dopad – víc než 90 procent voličů Fideszu by tuto stranu volilo tak jako tak.
Magyar před pár dny nastínil, že by se ještě před dubnovými volbami mohl stát společným kandidátem Fideszu a opoziční strany Mi Hazánk Mozgalom (Hnutí naše vlast) právě ministr Lázár, který by tak v případě volební prohry sehrál roli obětního beránka.
„Lázár by nesl zodpovědnost za volební prohru a Orbánovi by pomohli udržet moc tím, že by ho přesadili do funkce prezidenta,“ popsal Magyar s tím, že by si tak Orbán mohl udržet politický vliv, byť role prezidenta je v tamním systému spíše ceremoniálního rázu.