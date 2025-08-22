„Viktore, to nerad slyším. Velmi mě to šve. Řekni to i Slovensku. Jsi můj velký přítel,“ píše se Trumpovým písmem na listu, který nyní koluje na sociálních sítích. Kopie dopisu v podobě, která se jeho odesílateli vrátila z Bílého domu, se podle maďarských médií poprvé objevila v Orbánově soukromé facebookové skupině „Klub rváčů“.
Na síti X ji sdílel například maďarský europoslanec András László, zvolený za premiérovu stranu Fidesz. Sám Trump zatím na svých sítích o dopise neinformuje. Orbán si v něm prezidentovi USA stěžuje, že kvůli Ukrajině jeho země přišla o dodávky ropy.
„Před pěti dny, těsně před historickým setkáním prezidenta Trumpa a Putinem na Aljašce, provedla Ukrajina dronové útoky na ropovod Družba v Rusku. Tento ropovod obsluhuje Maďarsko a Slovensko, dvě země, které nemají jak jinak dovážet ropu,“ napsal mu. „Maďarsko podporuje Ukrajinu, pokud jde o elektřinu a benzín, a ta na oplátku bombarduje ropovod, který nás zásobuje. Velmi nepřátelský krok! Přejeme prezidentu Trumpovi veškerý úspěch v jeho snaze dosáhnout míru!“ dodal Orbán.
Fakt, že za útoky stojí Kyjev, potvrdil velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi, známý pod přezdívkou Maďar. Drony podle něj udeřily v Brjanské oblasti na západě Ruska a zasáhly přečerpávající stanici Uneča. „K přerušení toku ropy došlo mimo území Slovenské republiky,“ uvedla pak slovenská společnost Transpetrol.
Maďarsko a Slovensko oznámily, že v důsledku útoku by dodávky ropy mohly být přerušeny nejméně pět dní. Zároveň vyzvaly Evropskou komisi, aby jim bezpečnost energetických dodávek garantovala.
„V našem sousedství zuří válka, a pokud si někdo myslel, že se odehrává daleko od nás, nedávný ruský raketový útok na Mukačevo ho možná přivedl k rozumu. Tato válka představuje přímé a neustálé nebezpečí pro Maďarsko a maďarský lid – jak v Zakarpatí, tak v Maďarsku. Pouze mír,“ napsal také Orbán dle portálu Magyar Nemzet ve zmíněné skupině na Facebooku a dodal, že: „Ukrajinci vyhazují do vzduchu ropovod Družba. Udělali to samé i s Nord Streamem. Pravda vyšla najevo.“
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na maďarské stížnosti reagoval s tím, že „je to Rusko, ne Ukrajina, kdo tuto válku začal a odmítá ji ukončit“. „Maďarsko už léta poslouchá, že je Moskva nespolehlivý partner. A přesto Maďarsko se všemožně snaží zachovat svou závislost na Rusku. I poté, co začala válka v plném rozsahu. Můžete teď své stížnosti – a hrozby – poslat svým přátelům v Moskvě,“ dodal.
Do slovní přestřelky se v souvislosti s Družbou dostal i polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, když maďarskému kolegovi Péteru Szijjártó na poznámku, že útoky na ropovod jsou „dalším pokusem zatáhnout nás do války“, odepsal: „Petře, máte od nás tolik solidarity, kolik jí máme od vás.“ Szijjártó následně kontroval slovy: „Věřte mi, nikdy bych neudělal tu chybu, abych – když přijde na solidaritu – pomyslel na vás.“