Není to naše válka. Mír nastane, až budou chtít Američané, prohlásil Orbán

Maďarský premiér dal také najevo, že ruskou invazi na Ukrajinu nevnímá jako „naši válku“, a proto Budapešť poskytuje Kyjevu pouze humanitární pomoc. „Stojíme na maďarské straně dějin,“ zdůraznil Orbán v rozhovoru, z něhož citovala agentura MTI.

Letošní rok označil za nejnebezpečnější od pádu komunistického režimu v roce 1989. Maďarsku podle něj hrozilo, že bude zataženo do ukrajinského konfliktu, kdyby opoziční levicové strany vyhrály dubnové volby: „Byly bychom v tom až po krk,“ prohlásil Orbán. Zdůraznil, že Maďarsko je jedinou evropskou zemí, které se podařilo udržet se stranou od této války, „protože Maďaři pro to hlasovali“. Dubnové volby opět vyhrála Orbánova strana Fidesz.

Rostoucí ceny energií a dalšího zboží šéf maďarské vlády připsal sankcím, které přijala Evropská unie ve snaze zastavit ruskou agresi. „Kdyby vánoční anděl smazal sankce související s energiemi, ceny energií by okamžitě klesly,“ řekl Orbán. Prudce by podle něj klesla i míra inflace v Maďarsku a země by mohla počítat s pětiprocentním růstem ekonomiky místo současných 1,5 procenta.

Válka se může protáhnout na desetiletí, varoval Orbán. „Ale Ukrajina může bojovat jen tak dlouho, dokud ji Spojené státy podporují zbraněmi a penězi. Pokud si Američané budou přát mír, bude mír,“ prohlásil maďarský premiér.

„Od Ukrajiny jako suverénního státu nelze očekávat, že obětuje část svého území pro evropský mír, energetickou bezpečnost a blahobyt. Můžeme se ale sami rozhodnout, do jaké míry je podpoříme. Maďarsko se v této válce rozhodlo poskytnout humanitární pomoc. Není to naše válka,“ řekl šéf maďarské vlády.

Orbánova slova si v Kyjevě podle serveru RBK-Ukrajina vyložili jako přání, aby Ukrajina válku prohrála a přistoupila na jednání s ruskými teroristy, kteří proti Ukrajině vedou vyhlazovací válku.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí zareagovalo ostře. „Prohlášení maďarského premiéra ukazují patologické pohrdání Ukrajinou a ukrajinským lidem, který čelí ruské agresi, a také jeho vlastní politickou krátkozrakost. Přece porážka Ukrajiny ve válce, ke které Viktor Orbán nepřímo vyzývá, by vedla k přímému ohrožení Maďarska a Maďarů ruskou agresí,“ zdůraznila ukrajinská diplomacie.

Orbán je podle ukrajinského webu pokládán za přítele ruského prezidenta Vladimira Putina a opakovaně šíří informačním prostorem myšlenku, že válka potrvá tak dlouho, dokud Washington a jeho spojenci budou Ukrajinu podporovat. Orbán se maskuje tvrzením, že Budapešť podporuje Ukrajinu, ale ustavičně hlásá myšlenku mírových rozhovorů s ruskými teroristy, tvrdí ukrajinský portál.