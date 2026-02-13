Jsem terčem kampaně v ruském stylu, říká Orbánův sok o videu sexu s expřítelkyní

Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar varoval, že lidé napojení na vládu premiéra Viktora Orbána se chystají zveřejnit video, na kterém je zachycen při sexu se svojí bývalou přítelkyní. Magyar se domnívá, že se stal terčem očerňující kampaně v ruském stylu, jejímž cílem je zdiskreditovat ho před dubnovými parlamentními volbami. Jeho strana si před nimi v průzkumech dlouhodobě udržuje vedení před Orbánovým Fideszem.
Čtyřiačtyřicetiletý Magyar, rozvedený otec tří dětí, prohlášení zveřejnil v souvislosti se zprávami v médiích, které informovaly o webu, jenž naznačoval, že video bude zveřejněno.

Objevil se na něm záběr z kamery namířené na manželskou postel a později i oznámení „uvidíte brzy“. Šlo o událost ze začátku srpna 2024. Magyar vysvětlil, že tehdy byl na večírku, kde měl konsenzuální pohlavní styk se svojí bývalou přítelkyní. Rozvedl se v předchozím roce.

Agentura Reuters píše, že nedokázala zjistit, kdo za webem stojí. Šéf Orbánovy kanceláře Gergély Gulyas řekl, že o této internetové stránce nemůže nic říct, protože o ní nic neví.

Magyar v prohlášení na sociálních sítích ujišťuje, že se ničeho špatného nedopustil a že hlavním účelem kampaně je odvést pozornost od problémů, které dopadají na život Maďarů. O dění o oné srpnové noci z roku 2024 řekl, že se „dostal do klasické operace v ruském stylu“, jejímž cílem je ho zkompromitovat. Zdůraznil, že se nedopustil ničeho špatného a má čisté svědomí.

Portál stanice Euronews připomíná, že podle maďarských zákonů je zveřejňování sexuálně explicitního obsahu bez souhlasu trestným činem.

Volební kampaň v Maďarsku je tvrdá a nese se v napjaté atmosféře. Opoziční aktivisté se na různých akcích stávají terčem slovních i fyzických útoků a shromáždění vládního tábora narušují protestující z řad stoupenců opozice.

Euronews uvádí, že Fidesz sdílí videa vytvářená pomocí nástrojů umělé inteligence, na nichž Magyar přísahá věrnost Bruselu, který Orbán dlouhodobě ostře kritizuje. Na těchto zmanipulovaných videích také Magyar slibuje podporu Ukrajině, což Orbán zásadně odmítá navzdory tomu, že se sousední země skoro čtyři roky brání ruské invazi. Magyar obviňuje Orbána a jeho spolupracovníky z korupce i toho, že veřejné peníze používají ve prospěch svých příbuzných a spojenců.

