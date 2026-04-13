Maďaři chtějí naprostou změnu režimu, řekl Magyar. Poděkoval Rusku a Číně

  14:54aktualizováno  15:12
Maďaři se vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl v pondělí Péter Magyar, jehož strana Tisza přesvědčivě vyhrála nedělní parlamentní volby. Zopakoval, že místo Maďarska je v Evropě. Znovu také vyzval prezidenta Tamáse Sulyoka, aby odstoupil. Prezident platí za spojence dosavadní vládnoucí strany Fidesz premiéra Viktora Orbána.
Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...

Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra Viktora Orbána v parlamentních volbách. (13. dubna 2026) | foto: Denes ErdosAP

Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti přijíždí promluvit ke svým příznivcům...
Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...
Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...
Magyar v pondělí za jeden z prvních úkolů označil dosáhnout rozmrazení přibližně 20 miliard eur (487,7 miliardy korun) z evropských peněz. Také uvedl, že chce prosadit, aby premiér mohl být ve funkci nejvýše dvě funkční období. Plánuje protikorupční opatření.

Vítěz voleb poděkoval Rusku a Číně, že přijaly rozhodnutí Maďarů ve volbách. Maďarsko nebude zasahovat do cizích záležitostí a žádá totéž, uvedl.

Středopravicová Tisza podle téměř kompletních výsledků ve volbách jasně zvítězila a v příštím parlamentu bude mít více než dvoutřetinovou většinu potřebnou pro změny ústavy. Magyar věří, že může mít 142 mandátů ze 199. Orbánova vláda tak končí po 16 letech.

Magyar vyzval prezidenta země k rezignaci již v neděli. Někdejšího předsedu ústavního soudu Sulyoka maďarští poslanci do úřadu hlavy státu zvolili v únoru 2024. Jeho funkční období je pětileté.

