Maďarsko zná datum voleb. Pro Orbána mohou být konečná

Autor: ,
  14:49aktualizováno  14:49
Maďarský prezident Tamás Sulyok v úterý stanovil datum nadcházejících parlamentních voleb na 12. dubna. Národněkonzervativní premiér Viktor Orbán, který je u moci od roku 2010, by v nich mohl mít potíže udržet parlamentní většinu. Strana Tisza někdejšího Orbánova spojence Pétera Magyara vede ve většině volebních průzkumů.
Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026)

Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026)
Maďarský parlament zvolil dosavadního předsedu ústavního soudu Tamáse Sulyoka...
Vůdce maďarské opozice Péter Magyar (5. ledna 2026)
Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026)
18 fotografií

„Stanovil jsem datum parlamentních voleb v roce 2026. Hlasování se uskuteční v neděli 12. dubna 2026,“ napsal Sulyok na facebooku.

Strana Tisza ohrožuje léta neotřesitelnou pozici Orbánovy strany Fidesz na maďarské politické scéně. Server telex.hu v průzkumu ze závěru loňského roku uvedl, že z lidí, kteří jsou rozhodnuti jít hlasovat, by Magyarovu stranu podpořilo 47 procent lidí, zatímco Orbánovo uskupení 39 procent.

Orbán je v premiérské funkci od roku 2010 a doma i v zahraničí čelí kritice za autoritářské sklony, nepotismus a porušování principů právního státu. Podle analytiků se straně Tisza daří využívat zejména rozčarování voličů z Orbánovy patnáctileté vlády, hospodářské stagnace Maďarska nebo strmého růstu životních nákladů.

Orbán od září zintenzivnil předvolební kampaň a spustil například program dotovaných hypoték pro ty, kteří si pořizují první bydlení nebo oznámil daňové úlevy pro rodiny. Nedávno také ve Washingtonu vyjednal výjimku z amerických sankcí na využívání ruské ropy a plynu, čímž zabránil prudkému nárůstu cen energií, podotkla agentura Reuters. Premiér rovněž staví kampaň na hlasité kritice podpory, kterou většina zemí Evropské unie poskytuje Ruskem napadené Ukrajině.

Maďarského premiéra v předvolebním videu podpořila řada zahraničních politiků včetně českého premiéra Andreje Babiše, italské premiérky Giorgie Meloniové či předsedy izraelské vlády Benjamina Netanjahua. Hodně štěstí v kampani popřál svému dlouhodobému spojenci Orbánovi také americký prezident Donald Trump.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.