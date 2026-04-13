Moc nad Maďarskem převzal Soros, lituje Musk. USA sázely na Orbána

Americký miliardář Elon Musk v reakci na výsledek maďarských voleb prohlásil, že moc v zemi převzala organizace spojená s finančníkem Georgem Sorosem. Ve volbách zvítězila opoziční strana Tisza v čele s Péterem Magyarem. Vláda amerického Donalda Trumpa dlouhodobě udržovala bližší vztahy s dlouholetým premiérem Viktorem Orbánem, kterého v hlasování také podpořila.
Elon Musk, generální ředitel společnosti Tesla, přihlíží po boku amerického...

Elon Musk, generální ředitel společnosti Tesla, přihlíží po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa hovořícího k médiím v Bílém domě ve Washingtonu. (11. března 2025) | foto: Reuters

Muskovu reakci vyvolalo na síti X vyjádření Alexandra Sorose, syna George Sorose, jenž výsledek voleb přivítal. Podle něj si Maďaři vzali svou zemi zpět a jasně odmítli „zakořeněnou korupci i zahraniční zasahování“.

„Sorosova organizace převzala Maďarsko,“ odvětil Musk zřejmě s odkazem na Sorosovu nadaci Open Society, která je jedním z největších světových sponzorů lidských práv, rozvoje demokracie, transparentnosti vlád či vzdělávání. Na pětadevadesátiletého George Sorose, jenž je maďarského původu, léta útočil Orbán a jeho strana Fidezs.

Nedělní volby přinesly drtivé vítězství středopravicové Tiszy, která získala 138 ze 199 mandátů. Dosavadní vládní koalice Fideszu a Křesťanskodemokratické lidové strany oslabila a obsadila jen 56 křesel.

Orbán, jenž stál v čele vlády od roku 2010, uznal porážku a slíbil, že z politiky neodejde. Premiér po zahájení invaze na Ukrajinu opakovaně brzdil sankce EU a udržoval energetickou spolupráci s Moskvou.

Ta se podle listu Financial Times do poslední chvíle snažila Orbánovi pomoci zůstat u moci. Její plán zahrnoval jeho propagaci na sociálních sítích coby „silného vůdce s přáteli po celém světě“ a zahájení „informačních útoků“ proti Tisze. Kreml se ovšem na Orbánovu porážku předem připravil. Ruská státní média dostala za úkol vykreslit porážku maďarského spojence jako „barevnou revoluci“ zorganizovanou EU.

Orbána podpořil i americký prezident Donald Trump, který do Budapešti těsně před volbami vyslal svého viceprezidenta J. D. Vance. Ten během návštěvy prohlásil, že „bruselští byrokraté“ EU se v opozici vůči Orbánovi pokusili poškodit maďarskou ekonomiku a energetickou nezávislost a označil to za zahraniční vměšování do voleb.

Musk, který je nejbohatším člověkem na světě, se v poslední době výrazně angažoval v politice. Trumpa podporoval ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se ale postupem času zhoršily.

