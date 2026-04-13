VIDEO: Tancující ministr zboural internet. Prohru Orbána oslavil originálním číslem

„Zsolt Hegedűs – kandidát na post ministra zdravotnictví – je šťastný,“ píše reportérka německé televize RTL Noémi Zalavári k příspěvku, který politika-tanečníka proslavil po celém světě. Hegedűs kreacemi v noci na pondělí pobavil příznivce vítězné maďarské strany Tisza.
Ta po šestnácti letech odstaví od moci konkurenční Fidesz i premiéra Orbána. Bujará atmosféra pohltila Budapešť, Maďaři slavili v ulicích, v hospodách, ve vozech metra – i na pódiu nové vládní strany, kde se nečekanou hvězdou stal právě Hegedűs. „Aspoň vypadá zdravě,“ napsala k jeho tanečku maďarská herečka a bývalá modelka Zita Görög.
Ke svému číslu se v pondělí vyjádřil i sám Hegedűs. „V noci po vítězných volbách stojíš na pódiu. Kolem tebe jsou uvolnění lidé, radost, smích, slzy, objetí. Tančíš, protože to konečně jde. V podstatě rozjíždíš oslavu změny režimu, v ulicích Budapešti se znovu a znovu ozývá hudba. Cizí lidé spolu tančí, jako by se znali odjakživa, radují se, objímají se,“ píše na Facebooku.
„Druhý den se probudíš a zjistíš, že to nebyl sen. Síla změny režimu, TISZA, zvítězila. Nejenže zvítězila, ale s drtivou dvoutřetinovou většinou. (Zjistíš, že) nezpůsobilí lidé, kteří selhali jak po odborné, tak po etické stránce, mezi nimi i ministr zdravotnictví, prohráli dokonce i ve svém vlastním volebním obvodu. Že lze konečně obnovit demokratické brzdy a protiváhy. Že lze pokojně vyměnit vyčerpané, zrádné ‚gramotné‘ vůdce. Aby bylo možné pokojně sjednotit národ. Aby země mohla mít opět odborně nezávislé ministerstvo zdravotnictví,“ raduje se.
Na závěr se vrátí k tomu, že jeho tanec přes noc „zboural internet“. „Lidé ho sdílejí znovu a znovu, protože z něj nemluví politika, ale něco mnohem jednoduššího: uvolněná radost, lidskost, naděje. Je to pocit, který se nedá ničím nahradit,“ míní budoucí ministr.