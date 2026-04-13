VIDEO: Tancující ministr zboural internet. Prohru Orbána oslavil originálním číslem

Budapešť se po nedělních volbách propadla do euforie. Odpůrci dlouholetého premiéra Viktora Orbána bujaře slavili, že ho odstavili od moci. Králem večírku se však na internetu nestal ani tak šéf opoziční Tiszy Péter Magyar jako budoucí ministr zdravotnictví Maďarska Zsolt Hegedűs. Ten na pódiu vystřihl taneček, za který by se nemusel stydět ani na diskotéce. A jeho spontánní radost přes noc ovládla sociální sítě.

„Zsolt Hegedűs – kandidát na post ministra zdravotnictví – je šťastný,“ píše reportérka německé televize RTL Noémi Zalavári k příspěvku, který politika-tanečníka proslavil po celém světě. Hegedűs kreacemi v noci na pondělí pobavil příznivce vítězné maďarské strany Tisza.

Ta po šestnácti letech odstaví od moci konkurenční Fidesz i premiéra Orbána. Bujará atmosféra pohltila Budapešť, Maďaři slavili v ulicích, v hospodách, ve vozech metra – i na pódiu nové vládní strany, kde se nečekanou hvězdou stal právě Hegedűs. „Aspoň vypadá zdravě,“ napsala k jeho tanečku maďarská herečka a bývalá modelka Zita Görög.

Ke svému číslu se v pondělí vyjádřil i sám Hegedűs. „V noci po vítězných volbách stojíš na pódiu. Kolem tebe jsou uvolnění lidé, radost, smích, slzy, objetí. Tančíš, protože to konečně jde. V podstatě rozjíždíš oslavu změny režimu, v ulicích Budapešti se znovu a znovu ozývá hudba. Cizí lidé spolu tančí, jako by se znali odjakživa, radují se, objímají se,“ píše na Facebooku.

„Druhý den se probudíš a zjistíš, že to nebyl sen. Síla změny režimu, TISZA, zvítězila. Nejenže zvítězila, ale s drtivou dvoutřetinovou většinou. (Zjistíš, že) nezpůsobilí lidé, kteří selhali jak po odborné, tak po etické stránce, mezi nimi i ministr zdravotnictví, prohráli dokonce i ve svém vlastním volebním obvodu. Že lze konečně obnovit demokratické brzdy a protiváhy. Že lze pokojně vyměnit vyčerpané, zrádné ‚gramotné‘ vůdce. Aby bylo možné pokojně sjednotit národ. Aby země mohla mít opět odborně nezávislé ministerstvo zdravotnictví,“ raduje se.

Na závěr se vrátí k tomu, že jeho tanec přes noc „zboural internet“. „Lidé ho sdílejí znovu a znovu, protože z něj nemluví politika, ale něco mnohem jednoduššího: uvolněná radost, lidskost, naděje. Je to pocit, který se nedá ničím nahradit,“ míní budoucí ministr.

Tancující ministr baví svět. Video se stalo virálním hitem
V ulicích maďarského hlavního města Budapešti se dnes v noci po vítězství opozice slavilo. (12. dubna 2026)
Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, promlouvá v Budapešti ke svým příznivcům po vítězství v parlamentních volbách. (12. dubna 2026)
V ulicích maďarského hlavního města Budapešti se v neděli v noci po vítězství opozice slavilo. Maďarská opozice čekala na vítězství v parlamentních volbách 16 let. (12.dubna 2026)
