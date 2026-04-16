Korupci jsem nikdy netoleroval. Myslel jsem, že vyhrajeme, řekl překvapený Orbán

„Nikdy jsem netoleroval žádnou korupci, odmítám veškerou propagandu s tím spojenou,“ prohlásil Orbán podle portálu Hvg.hu.
Orbánův soupeř Péter Magyar a jeho strana Tisza dokázali v neděli získat více než tři miliony voličů právě díky slibům, že odstraní korupční systém, zakořeněný za vlád Fideszu, a napraví vztahy s Bruselem, který kvůli problémům s korupcí a právním státem za Orbánových vlád zmrazil Budapešti miliardy eur z fondů Evropské unie.
„Byl bych nejšťastnějším člověkem, kdybych mohl vidět výsledky voleb předem. Také jsem si myslel, že vyhrajeme, bylo nás tolik,“ řekl dosluhující premiér a prohlásil, že porážku neočekával. Tvrdil, že jej překvapuje, že všichni voliči, kteří v předchozích volbách zůstali doma, nyní hlasovali proti němu.
Pokládá proto za důležité prozkoumat, proč je Fidesz nedokázal oslovit. „Nepředstírejme, že celá země odmítá minulou vládu,“ řekl Orbán a zdůraznil, že Fidesz má 2,3 milionu voličů. Situaci hodlá probrat na schůzi poslaneckého klubu 28. dubna, ale také uvažuje o uspořádání sjezdu, který by zvolil obnovené vedení strany.
Výsledek voleb podle premiéra nelze vyhodnotit za čtyři dny. Stále si klade otázku, proč nemohl své poselství sdělit přesvědčivěji, a proč poselství druhé strany, které pokládá za nebezpečné a horší, dokázalo oslovit více lidí. Na to zatím neexistuje odpověď, řekl Orbán podle webu 444.hu.
„Bůh ochraňuj Maďarsko,“ prohlásil Orbán a zapochyboval, zda noví lidé u kormidla dokážou zemi bezpečně ochránit před problémy jako jsou válka, energetická krize, inflace a migrace, jak to podle premiéra dokázal Fidesz.