Maďarsko vrátilo Kyjevu zabavené zlato a peníze. Civilizovaný krok, děkoval Zelenskyj

Autor: ,
  9:12
Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti ukrajinské banky Oščadbank, které maďarské úřady v březnu zabavily při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Uvedl to ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který Maďarsku poděkoval za konstruktivní přístup.
Volodymyr Zelenskyj (14. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Maďarské úřady zabavily zásilku peněz a zlata patřícího ukrajinské státní bance Oščadbank v době vrcholící kampaně před maďarskými parlamentními volbami a zároveň vyhroceného sporu mezi Budapeští a Kyjevem ohledně zastavení dodávek ruské ropy z Ukrajiny do Maďarska.

Podle tvrzení maďarských úřadů byli pracovníci podezřelí z praní špinavých peněz. Zatímco Ukrajince úřady posléze propustily, zásilku si ponechaly.

„Dnes byly vráceny prostředky a cennosti Oščadbanky, které v březnu tohoto roku zabavily maďarské speciální služby,“ napsal Zelenskyj na Telegramu s tím, že zabavení bylo neoprávněné. „Děkuji Maďarsku za konstruktivní a civilizovaný krok,“ dodal.

V dubnových volbách v Maďarsku utrpěl porážku dlouholetý premiér Viktor Orbán, který na kritice Ukrajiny založil velkou část své předvolební kampaně. Jeho pravděpodobným nástupcem se stane lídr strany Tisza Péter Magyar.

Ukrajina ještě v dubnu obnovila provoz ropovodu Družba směrem do Maďarska a na Slovensko, načež Budapešť přestala blokovat finální schválení půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) od Evropské unie.

