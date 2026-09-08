Maďarsko vyhostilo deset ruských diplomatů, Moskva hrozí bolestivou odvetou

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  12:35aktualizováno  12:35
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Maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová (31. července 026)

Maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová (31. července 026) | foto: Profimedia.cz

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Budapešť vyhošťuje deset ruských diplomatů, kteří se podle maďarských úřadů podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce, oznámila maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová. Ruské ministerstvo zahraničí pohrozilo tvrdou odvetou, která bude bolet.

Maďarské úřady podle Orbánové „vyhodnotily, že deset členů ruského zastupitelského úřadu se v Maďarsku podílelo na aktivitách, jež jsou podle Vídeňské úmluvy pro diplomaty nepřípustné“. „Maďarská strana proto vyzvala tyto osoby, aby opustily Maďarsko,“ napsala ministryně.

Podotkla, že tento krok je v zájmu maďarské bezpečnosti a suverenity a neznamená přerušení diplomatických vztahů s Moskvou. „Maďarsko má v úmyslu pokračovat v potřebném dialogu založeném na vzájemném respektu a dodržování pravidel,“ uvedla.

Vztahy mezi Maďarskem a Ruskem prošly letos zásadní změnou. V dubnových volbách po 16 letech u moci skončil premiér Viktor Orbán, který platil za nejvíce proruského politika mezi lídry zemí Evropské unie. V květnu, jen několik dnů po nástupu do úřadu, si nová šéfka maďarské diplomacie předvolala ruského velvyslance kvůli rozsáhlému náletu ruských dronů na Ukrajinu.

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