Exministr Szijjártó míří do čínské automobilky, vzdal se poslaneckého mandátu

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  15:08aktualizováno  15:08
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Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjartó na předvolebním mítinku ve městě...

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjartó na předvolebním mítinku ve městě Györ (27. března 2026) | foto: Bernadett SzaboReuters

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Bývalý maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó odchází z politiky do soukromého sektoru. Ve středu oznámil, že se vzdal poslaneckého mandátu, protože dostal nabídku od čínské automobilky BYD. Szijjártó až dosud zastupoval v parlamentu stranu Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána, která po drtivé porážce v dubnových parlamentních volbách přešla do opozice.

„BYD je jedním z největších úspěchů v automobilovém průmyslu za posledních dvacet let a je také předním světovým výrobcem vozidel na nové zdroje energie,“ napsal Szijjártó.

Uvedl, že u BYD povede skupinu odpovědnou za vnější vztahy a rozvoj nových obchodních vztahů.

Szijjártó bude zastávat globální, mezinárodní pozici a nebude součástí vedení maďarské pobočky společnosti, napsala maďarská agentura MTI s odvoláním na vyjádření společnosti BYD Auto Hungary.

Během maďarské předvolební kampaně vyšlo najevo, že maďarští vrcholní představitelé udržovali blízké kontakty s Rusy. Šlo například o telefonní rozhovory, ve kterých šéf maďarské diplomacie Szijjártó předával svému ruskému protějšku informace z unijních schůzek či s ním probíral unijní sankce proti Moskvě.

Americké ministerstvo obrany minulý měsíc rozšířilo svůj seznam firem údajně spolupracujících s čínským vojenským komplexem na 188 společností. Na černé listině se mimo jiné ocitli výrobci elektromobilů BYD a Nio, internetový prodejce a technologický gigant Alibaba či internetová firma zaměřená na umělou inteligenci (AI) Baidu.

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