Jako boj Itálie s mafií. Maďarsko zřídí nový protikorupční úřad, zaměří se na Orbánovu éru

Zřízení takzvaného Národního úřadu pro vymáhání a ochranu majetku (NVVH) schválili maďarští poslanci poměrem hlasů 143 pro a 46 proti. Jakmile zákon vstoupí v platnost, parlament do 30 dnů jmenuje vedoucího úřadu a jeho zástupce.
NVVH bude mít pravomoc vyšetřovat trestné činy, stíhat podezřelé, uplatňovat občanskoprávní nároky na navrácení majetku a dokonce dočasně převzít kontrolu nad společnostmi podezřelými z držení neoprávněně nabytého veřejného majetku, napsala v úterý agentura Bloomberg.
Podle ní tento nový úřad na rozdíl od protikorupčních agentur v jiných evropských zemích získá pravomoci, které jsou obvykle rozděleny mezi státní zástupce, policii či finanční vyšetřovatele.
Podle Bloombergu bude nový protikorupční úřad rovněž moct převzít vyšetřování korupce od jiných úřadů, získá přístup k důvěrným finančním údajům a bude moci ukládat pokuty až do výše pěti miliard forintů (asi 336 milionů Kč) za maření vyšetřování.
V posledním desetiletí Orbánovy vlády podle Bloombergu v Maďarsku přibylo konglomerátů vedených Orbánovými spojenci, a to v nejrůznějších sektorech, včetně bankovnictví, energetiky, stavebnictví či cestovní ruchu.
Premiér Magyar přirovnal snahy své vlády o osvobození Maďarska od Orbánova vlivu k boji Itálie s mafií. Magyar, jehož drtivé vítězství v dubnových parlamentních volbách ukončilo Orbánovu šestnáctiletou éru vládnutí, tvrdí, že korupce, včetně zneužívání veřejných prostředků, stála obyvatele Maďarska v posledních letech osm až deset procent hrubého domácího produktu (HDP).
Za Orbánovy vlády také Evropská unie zmrazila část unijních fondů určených pro Maďarsko, jehož vedení kritizovala za porušování zásad právního státu a omezování nezávislosti justice. Po změně vlády v Budapešti a jednání s novým premiérem šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že EU Maďarsku peníze z unijních fondů uvolní.