Maďarský premiér Péter Magyar požádá Judit Polgárovou, která je považována za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Uvedl, že se v pondělí s devětačtyřicetiletou Polgárovou setká a zeptá se jí, zda je ochotna se prezidentského úřadu ujmout.
Dosavadní maďarský prezident Tamás Sulyok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. Magyar opakovaně označoval prezidenta za loutku strany Fidesz bývalého předsedy vlády Viktora Orbána, který letos po 16 letech přišel o moc.
Ihned po vítězství své strany Tisza v dubnových parlamentních volbách Magyar vyzval Sulyoka, aby odstoupil. Když tak prezident neučinil, parlament, kde má nyní Tisza ústavní dvoutřetinovou většinu, schválil tento týden ústavní dodatek ukončující prezidentův mandát s odůvodněním, že společnost v něj „ztratila důvěru“.
Parlament má nyní zvolit prezidenta nového. Magyar v sobotu uvedl, že prezidentských povinností se od pondělí prozatímně ujme předsedkyně parlamentu Ágnes Forsthofferová. Nového prezidenta podle něj musí parlament zvolit do 30 dnů.
Role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, ale hlava státu má pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, nebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal.
Polgárová byla předloni vyhlášena nejlepší šachistkou ve stoleté historii Mezinárodní šachové federace (FIDE). V pouhých 12 letech pronikla do elitní stovky světového žebříčku, o tři roky později se stala velmistryní. Ženskému žebříčku vládla nepřetržitě od ledna 1989 až do ukončení kariéry v srpnu 2014.
Judit Polgárová (*1976)
- Maďarka Polgárová je právem považována za nejlepší šachistku všech dob. Aktivní kariéru sice rusovlasá vládkyně 64 polí ukončila v létě 2014, od té doby se ale jejím úspěchům žádná ze žen věnujících se královské hře ani nepřiblížila. Mezi jejími soupeři převažovali muži, například legendární Garri Kasparov a Anatolij Karpov nebo také Magnus Carlsen.
- Patří mezi nejznámější maďarské osobnosti, v politice se ale nikdy neangažovala.
- Na šachovnicích neměla Polgárová mezi ženami konkurenci, podle svých slov ale na rozdíl od mnoha jiných slavných šachistů nebyla zázračné dítě, ale spíše produkt „sociálního experimentu“ jejího otce.
- Školní psycholog László Polgár se rozhodl, že v šedi socialistického Maďarska zajistí svým třem dcerám lepší život. V 70. a 80. letech byl pro chudé Polgárovy logická volba.
- Hrát šachy se Judit (narozena 23. července 1976), podobně jako její starší sestry Zsuzsa (1969) a Zsófia (1974), začala učit ještě v předškolním věku. Na světové scéně na sebe Judit upozornila v polovině 80. let. Velký průlom přišel na šachové olympiádě, která se v listopadu 1988 konala v řecké Soluni.
- Legendární Michail Tal tehdy předpověděl, že jednou bude Judit Polgárová mistrem světa i mezi muži. Tak daleko to sice nedotáhla, ale na turnajích šampiony porážela. Po většinu kariéry hrála jen proti mužům, jako jediná žena překonala hranici 2700 bodů, nejvyššího koeficientu Elo dosáhla v létě 2005, s hodnotou 2735 dodnes patří do sedmé desítky.
- Šachistka, jejímž maximem mezi všemi šachisty bylo osmé místo a kterou v roce 2024 mezinárodní federace vyhlásila nejlepší hráčkou své stoleté historie, dnes žije jako jediná ze sester v Maďarsku s manželem Gusztávem Fontem a dvěma dětmi. Sestra Zsuzsa žije ve Spojených státech a Zsófia se koncem 90. let přestěhovala do Izraele.