Odešla diplomatka srdcem i duší. Jak se z české rodačky stala nejmocnější žena Ameriky?

Madeleine Albrightová, vlastním jménem Marie Jana Körbelová (po roce 1945 Korbelová), se narodila 15. května 1937 do židovské rodiny na pražském Smíchově.

Prchala před nacisty i komunisty

Její otec Josef Korbel byl československý diplomat. Po Hitlerově okupaci Československa se mu podařilo odvézt rodinu do Londýna, kde zažili německé bombardování. „Značnou část dětství jsem prožila v protiletadlovém krytu a zpívala jsem si,“ vzpomínala později Albrightová.

Po válce se rodina vrátila do Československa, do Spojených států pak prchla po komunistickém puči v roce 1948.

Po absolvování Wellesley College, kde dostala stipendium pro studium politologie, se Madeleine provdala za chicagského novináře Josepha Medilla Pattersona Albrighta. Během postgraduálního studia na Kolumbijské univerzitě získala diplom na Institutu ruských studií. Madeleine Albrightová má tři dcery: Katherine a dvojčata Anne a Alice.

K zahraniční politice v Bílém domě se poprvé dostala v roce 1976, kdy si ji jako pravou ruku přivedl tehdejší poradce pro národní bezpečnost prezidenta Jimmyho Cartera Zbigniew Brzezinski.

Do roku 1996 byla americká zahraniční politika doménou jen mužů. Jak poznamenává deník The Washington Post: „Možná to byly právě krušné zkušenosti z mládí a střet s nacistickým i komunistickým terorem, co ji přimělo změnit svět mezinárodní politiky.“

Nejmocnější žena Ameriky

Jako šéfku diplomacie si ji vybral americký prezident Bill Clinton, tento post zastávala v letech 1997 až 2001. Byla historicky první ženou v tomto úřadu a do té doby také nejvýše postavenou političkou v amerických dějinách. Již předtím působila jako velvyslankyně USA při OSN.

Přičinila se o rozšíření NATO, prosazovala, aby Aliance zasáhla na Balkáně a zastavila genocidu a etnické čistky v bývalé Jugoslávii, usilovala o omezení šíření jaderných zbraní a zasazovala se o lidská práva a demokracii po celém světě. V květnu 2012 jí Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody.

Vyznamenání ale dostala i od českého prezidenta Václava Havla, který jí v roce 1997 udělil Řád bílého lva.

„Je to ohromná ztráta. Nikdo v USA pro nás neudělal tolik co ona. Mysleme na to právě v této době, kdy nás NATO chrání před arogantní rozpínavostí Ruska. Milá Madlo, odpočívej v pokoji. Na našem ‚Slavíně‘ máš místo jisté,“ reagoval na její úmrtí europoslanec a bývalý český ministr zahraničí Alexandr Vondra.

„Málokdo ze světových státníků vykonal pro naši zemi tolik jako Madeleine Albrightová. Narozená v naší republice, dvakrát odešla jako uprchlík před diktaturou. Dostala šanci ve svobodném světě a tu plně využila. Děkujeme a nikdy na Vás nezapomene!“ napsal včera večer na Twitter předseda české vlády Petr Fiala.

Bývalá šéfka diplomacie zůstávala i v pokročilém věku velmi aktivní a sledovala součané dění. V článku pro New York Times, který napsala minulý měsíc těsně před ruskou invazí na Ukrajinu, Albrightová tvrdila, že ruský vůdce Vladimir Putin by se invazí na Ukrajinu dopustil „historické chyby“, a varovala před ničivými náklady pro jeho zemi.

„Namísto toho, aby Rusku vydláždila cestu k velikosti, invaze na Ukrajinu by Putinovi zajistila neslávu, protože by jeho země zůstala diplomaticky izolovaná, ekonomicky ochromená a strategicky zranitelná tváří v tvář silnější a jednotnější západní alianci,“ prorokovala Albrightová.