Nový podezřelý z únosu dívky Maddie. Policii k němu přivedly „silné indicie“

Prokuratura portugalského města Faro ve čtvrtek oznámila, že ve středu učinila formální krok označení podezřelého, což je specifický úkon místní justice.

Podle serveru BBC musela tento krok udělat do 3. května, kdy uplyne 15 let od zmizení Madeleine z turistického komplexu v Praia da Luz v jihoportugalském regionu Algarve. Podle portugalských zákonů by totiž jinak nemohly pokračovat další právní kroky v této kauze.

Prokuratura nicméně v prohlášení uvedla, že důvodem jejího kroku nebylo blížící se vypršení lhůty, ale „silné indicie“ o spáchání trestného činu.

Podezřelým je podle britských médií Christian Brückner, který si nyní v Německu odpykává trest vězení za znásilnění americké seniorky v roce 2005 ve stejném městě, odkud dva roky nato zmizela Maddie. Už dříve byl odsouzen i za sexuální zneužívání dětí. Nejnovější krok portugalské prokuratury by podle deníku The Guardian mohl vést k formální žádosti o Brücknerovo vydání do Portugalska.

Podezřelý vinu odmítá

Zmizení malé Madeleine, jejíž tělo se nikdy nenašlo, je nejznámějším případem zmizení dítěte v Evropě z poslední doby. Hojně se mu věnovala evropská média a společnost Netflix o něm natočila i dokumentární sérii, proti čemuž protestovali Madeleinini rodiče kvůli obavám, že to může ohrozit vyšetřování, uvedl server BBC.

Rodiče Kate a Garald osudný den uložili večer své děti (kromě Maddie také o rok mladší dvojčata) spát a šli na večeři s přáteli do restaurace asi 50 metrů od apartmánu. Pokoj s dětmi podle svých slov pravidelně kontrolovali, při návratu kolem 22:00 ale zjistili, že Madeleine zmizela, což ihned oznámili policii.

Kromě místní policie případ vyšetřuje i britská policie, která ho řeší stále jako zmizení, a německá, která v roce 2020 oznámila, že vyšetřuje jako podezřelého Christiana B. Ten dosud nebyl v této souvislosti obžalován a vinu odmítá.

V době zmizení Madeleine bydlel Brückner u Praia da Luz a v den únosu z tohoto místa i telefonoval. Den poté v Portugalsku odhlásil auto. Za sexuální zneužívání dětí byl odsouzen už v letech 1994 a 2016 a v roce 2019 dostal trest vězení za znásilnění 72leté Američanky v Praia da Luz v roce 2005.