Christianu Brücknerovi ve středu končí trest za znásilnění dvaasedmdesátileté seniorky v Portugalsku. Už dříve byl odsouzen také za sexuální zneužívání dětí. Loni v říjnu ho německý soud zprostil obžaloby ze tří znásilnění a dvou sexuálních zneužití.
Tehdy třiačtyřicetiletý Němec byl v roce 2020 formálně identifikován jako podezřelý v případu zmizení tříleté dívky, která byla v Portugalsku na dovolené s rodiči.
Německý magazín Der Spiegel napsal, že Brücknerovi byl odňat cestovní pas a bude nadále pod elektronickým dozorem. Své nahlášené místo pobytu nebude smět opustit bez svolení.
„Je to pokus státních zástupců udržet ho v jakési vyšetřovací vazbě, kde k němu mají neustálý přístup,“ citoval Der Spiegel právníka Philippa Marquorta.
Madeleine McCannová zmizela z apartmánu ve městě Praia da Luz, když rodiče večeřeli s přáteli v nedaleké restauraci. Další osud dívky, jejíž zmizení se dostalo i na přední stránky světových médií, zůstává záhadou. Tělo holčičky nebylo nikdy nalezeno.