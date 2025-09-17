Hlavního podezřelého v případu zmizelé Madeleine propustí z německé věznice

Hlavní podezřelý v případu zmizení britské dívenky Madeleine McCannové v Portugalsku z roku 2007 bude ve středu propuštěn z německého vězení, kde si odpykával sedmiletý trest odnětí svobody za nesouvisející sexuální zločin. Zmizení malé Madeleine je dodnes záhadou, která se nepodařila objasnit.
Kate a Gerry McCannovi s počítačem vytvořenou podobiznou jejich zmizelé dcery Madeleine na tiskové konferenci v květni 2012.

Christianu Brücknerovi ve středu končí trest za znásilnění dvaasedmdesátileté seniorky v Portugalsku. Už dříve byl odsouzen také za sexuální zneužívání dětí. Loni v říjnu ho německý soud zprostil obžaloby ze tří znásilnění a dvou sexuálních zneužití.

Tehdy třiačtyřicetiletý Němec byl v roce 2020 formálně identifikován jako podezřelý v případu zmizení tříleté dívky, která byla v Portugalsku na dovolené s rodiči.

Německý magazín Der Spiegel napsal, že Brücknerovi byl odňat cestovní pas a bude nadále pod elektronickým dozorem. Své nahlášené místo pobytu nebude smět opustit bez svolení.

„Je to pokus státních zástupců udržet ho v jakési vyšetřovací vazbě, kde k němu mají neustálý přístup,“ citoval Der Spiegel právníka Philippa Marquorta.

Madeleine McCannová zmizela z apartmánu ve městě Praia da Luz, když rodiče večeřeli s přáteli v nedaleké restauraci. Další osud dívky, jejíž zmizení se dostalo i na přední stránky světových médií, zůstává záhadou. Tělo holčičky nebylo nikdy nalezeno.

