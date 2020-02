Madoff odsouzený za zpronevěru ve vězení umírá a žádá ukončení trestu, řekl jeho právník

New York Americký finančník Bernard Madoff, který byl v roce 2009 za rozsáhlou zpronevěru odsouzen ke 150 letům vězení, umírá na selhávání ledvin a žádá o ukončení trestu. Uvedl to jeho právní zástupce. Podle žalobců byl Madoff strůjcem největšího pyramidového podvodu v historii.

Jedenaosmdesátiletý Madoff je upoután na kolečkové křeslo a trpí mimo jiné kardiovaskulárním onemocněním, vysokým krevním tlakem a nespavostí. Podle právního zástupce mu zbývá méně než 18 měsíců života. Žádá proto o takzvané milosrdné propuštění v rámci zákona, který v roce 2018 podepsal americký prezident Donald Trump a který umožňuje předčasné propuštění některých starších vězňů.



Žádost bude posuzovat soudce Denny Chin, který v roce 2009 trest vyměřil a Madoffovy činy označil za mimořádně odporné. Madoff už dříve žádal o zmírnění trestu prezidenta Trumpa, ten však zatím jeho žádosti nevyhověl, uvedla agentura Reuters.

Madoff je ve vězení ve městě Butner v Severní Karolíně a nedávno byl přemístěn do místního zdravotnického zařízení. „Bernard Madoff je zlomený muž,“ uvedl jeho právní zástupce. Madoff během svého věznění přišel o oba syny - starší Mark se v roce 2010 oběsil, mladší Andrew o čtyři roky později podlehl rakovině.

Madoff býval respektovaným finančníkem, v roce 2008 se však ukázalo, že jeho úspěšné investování nebylo nic jiného než pyramidová hra, jen v mnohem větších rozměrech. Jeden z kdysi nejbohatších mužů na Wall Street byl následně odsouzen za zpronevěru až 65 miliard dolarů (při současném kurzu asi 1,5 bilionu Kč).

Madoffův podnik fungoval na základě takzvaného Ponziho schématu, na stejném principu jsou založeny i pyramidové hry. Investoři v těchto systémech svěřují fondu peníze pod příslibem vysokého zhodnocení prostředků. Provozovatel fondu ale peníze dál neinvestuje a prvním klientům vyplácí výnosy z prostředků těch, kteří do systému vstoupili až později.

Loni v prosinci byl kvůli špatnému zdravotnímu stavu předčasně propuštěn z vězení bývalý šéf americké telekomunikační společnosti WorldCom Bernard Ebbers. Toho soud v roce 2005 poslal na 25 let do vězení za zorganizování podvodu, který dovedl WorldCom k tehdy největšímu firemnímu bankrotu v dějinách Spojených států. Ebbers koncem minulého týdne zemřel ve věku 78 let.