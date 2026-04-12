Evropské srdce bije silněji, řekla von der Leyenová. Maďaři potěšili i Macrona

  22:24
Evropské srdce dnes v Maďarsku bije silněji, země si vybrala evropskou budoucnost. V reakci na vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách to napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, jejíž instituce měla s dosavadní vládou premiéra Viktora Orbána dlouholeté spory.
Příznivci opoziční strany Tisza se v Budapešti radují po oznámení částečných výsledků parlamentních voleb. (12. dubna 2026) | foto: Denes ErdosČTK

Šéfovi Tiszy Péteru Magyarovi již blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron, podle jehož vyjádření dali Maďaři ve volbách najevo oddanost hodnotám Evropské unie.

Německý kanclíéř Friedrich Merz uvedl, že se těší na spolupráci ve prospěch silnější, bezpečnější a sjednocené Evropy. „Srdečně gratuluji k vítězným volbám, drahý Pétere Magyare,“ napsal šéf německé vlády.

„Věřím, že vztahy mezi Slovenskem a Maďarskem si udrží vysokou úroveň, kterou měli v posledních letech a budou nadále založeny na vzájemné úctě, spolupráci, společném členství v EU a NATO, dobrém sousedství a přátelství,“ reagoval slovenský prezident Peter Pellegrini.

Šéf slovenské opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka Maďarům gratuloval k „osvobození od Orbánova režimu“. „Další na řadě je volebníporážka Roberta Fica,“ napsal s odkazem na premiéra Slovenska.

Nedělí zřejmě v Maďarsku končí Orbánova 16letá vláda. Tento politik po roce 2010 Maďarsko proměnil v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality.

Kvůli tomu už léta vede s Budapeští spory Evropská komise, která jí zmrazila část výplatu části peněz z evropských fondů. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou. Kritizuje unijní protiruské sankce a naposledy zablokoval klíčovou unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.


