Demonstranti mávající španělskými vlajkami se shromáždili pod velkým transparentem s nápisem: „Korupce má svou cenu. Konec beztrestnosti. Odstoupení a volby teď hned.“
Pochod, který zorganizovala federace více než 150 občanských sdružení a který podpořily opoziční, tradiční konzervativní Lidová strana, a krajně pravicová strana Vox, skončil na náměstí Plaza Moncloa, poblíž premiérovy rezidence.
Malá skupina demonstrantů se pokusila prorazit přes zábrany u rezidence. Policie zadržela skupinu maskovaných lidí u paláce Moncloa, kde premiér žije se svou rodinou, napsala agentura Reuters s odvoláním na záběry, které odvysílala španělská televize.
„V nejbližším okolí Pedra Sáncheze nezůstal nikdo, kdo by nebyl obviněn z velmi závažných trestných činů. Španělsko je rukojmím zkorumpované mafie,“ řekl novinářům krátce před demonstrací vůdce strany Vox Santiago Abascal.
Sánchez, který se dostal k moci v roce 2018 po pádu vlády Lidové strany, zapletené do korupčních skandálů, prohlásil, že zůstane v čele vlády i přes vzrůstající počet obvinění v jeho nejbližším okolí.
Premiérův bratr David má stanout před soudem kvůli kupčení s vlivem, zatímco premiérova manželka, podnikatelka Begoña Gómezová je vyšetřována v samostatné korupční kauze. Premiér stíhání příbuzných odmítl jako politicky motivované.
Bývalý ministr dopravy José Luis Ábalos, který byl premiérovou pravou rukou, čeká na verdikt soudu ve svém vlastním korupčním procesu.
Soud v úterý oznámil vyšetřování Sánchezova spojence a bývalého socialistického premiéra Josého Luise Rodrígueze Zapatera kvůli obchodování s vlivem a praní špinavých peněz, což je další rána pro socialistickou vládu.