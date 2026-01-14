Zprávy o použití neznámé technologie se odvolávají na virální rozhovor se členem Madurovy ochranky. Svědek popsal, že útok začal zhroucením všech radarových systémů. Následně se objevilo velké množství dronů a osm vrtulníků, ze kterých se slanilo přibližně 20 amerických vojáků.
V tu chvíli byla údajně nasazena ona zbraň. „V jednu chvíli něco vypustili; nevím, jak to popsat,“ uvedl svědek. „Bylo to jako velmi intenzivní zvuková vlna. Najednou jsem měl pocit, že mi hlava zevnitř exploduje. Všichni jsme začali krvácet z nosu, někteří zvraceli krev. Padli jsme k zemi, neschopni pohybu.“
Podle jeho slov těchto dvacet mužů zlikvidovalo stovky venezuelských obránců bez jediné vlastní ztráty.
Přestaňte s tím, co děláte, a čtěte
Věrohodnost svědectví mimo americká média, která příběh přebrala, dodává i tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. „Přestaňte s tím, co děláte, a přečtěte si toto...“ sdílela s výzvou rozhovor. Ačkoliv Bílý dům ani Pentagon zatím oficiálně nepotvrdily, zda sdílení příspěvku znamená potvrzení pravosti informací, odborníci pro New York Post spekulují o možném vysvětlení.
Americká armáda vyvíjí zbraně s cílenou energií celá desetiletí. Zbraně jsou schopné vyvolat přesně ty příznaky, které svědek popsal. Bývalý zdroj z tajných služeb tvrdí, že by mohlo jít o první ostré nasazení takové technologie v boji ze strany USA. Podobné zbraně údajně využila Čína již v roce 2020 v hraničním sporu s Indií.
Venezuelské ministerstvo vnitra odhaduje, že při útoku zahynulo přibližně 100 příslušníků tamních bezpečnostních složek. Je ale stále nejasné, kolik úmrtí přímo způsobila právě tato záhadná zbraň.
Pro samotného svědka operace je to jasný signál celé Latinské Americe. „Posílám varování každému, kdo si myslí, že může bojovat se Spojenými státy. Nemají představu, čeho jsou schopni,“ uzavřel bodyguard s tím, že po této zkušenosti už nikdy nechce stát na straně protivníka USA.