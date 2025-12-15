Německá policie zadržela mladíka, který podle ní plánoval útok v Magdeburku

Německá policie zadržela 21letého muže, který podle ní plánoval útok v Magdeburku na východě země. Jeho motiv mohl být islamistický, uvedla mluvčí ministerstva vnitra spolkové země Sasko-Anhaltsko, jejíž je Magdeburk metropolí. V sobotu uplyne rok od útoku na vánoční trhy v Magdeburku, při kterém zahynulo šest lidí a tři stovky utrpěly zranění.
Podrobnosti o totožnosti 21letého muže, který je v zajišťovací vazbě, policie nesdělila. Cílem jeho zadržení bylo podle mluvčí ministerstva zabránit možnému útoku na větší množství lidí.

Jak konkrétní plány mladík měl, není bezprostředně jasné.

Sasko-anhaltské ministerstvo vnitra uvedlo, že policie mladíka zadržela už v pátek. Nyní se připravuje jeho deportace ze země. Jaké občanství muž má, úřady nezveřejnily.

Loni 20. prosince na vánoční trhy v Magdeburku úmyslně vjel nyní 51letý saúdskoarabský lékař. Zabil devítiletého chlapce a pět žen ve věku 45 až 75 let. Dalších více než 300 lidí zranil.

Soudní proces s ním začal za velké mediální pozornosti 10. listopadu. Podle generální prokuratury byla motivem činu frustrace ze styku s německými úřady.

