„Vaše, a tedy i naše hranice jsou jasně určené díky mírovým jednáním v Trianonu po první světové válce a znovu potvrzené po druhé světové válce, kde Maďarsko mimochodem stálo na straně poražených,“ uvedl Blanár. Podotkl, že pokud mají mezi Slovenskem a Maďarskem zůstat přátelské a konstruktivní vztahy, musí to být bez ideologie, která prosazuje připojení části území jiného státu, a bez zpochybňování historie.
Fico prohlásil, že „silácké řeči jsou v současné těžké době zbytečné“. „Nikomu dnes nepomůžou. Jen zvyšují napětí. Potřebujeme zdravý rozum a pragmatismus. Vždy jsem si přál, aby zdravý rozum dominoval vládní domácí a zahraniční politice. Tři krátké poznámky. 1. Nový maďarský premiér se nechal slyšet, že Maďarsko sousedí samo se sebou. Nevím, jak je to jinde, ale na severu Maďarsko sousedí se suverénním Slovenskem, hrdými Slovenkami a Slováky, hrdou vládou a premiérem hrdým Slovákem. Silné řeči na tomto nic nezmění,“ napsal ve čtvrtek na Facebooku.
Na základě trianonské smlouvy podepsané 4. června 1920 Maďarsko přišlo o velkou část svého území, která byla jeho součástí před první světovou válkou. Část společnosti ji do dneška vnímá jako pohromu. V sousedních zemích po uzavření smlouvy zůstaly maďarské menšiny.
Magyar ve čtvrtek řekl, že jsou potřebné dobré vztahy se sousedními zeměmi, což v posledních letech vždy neplatilo, a dialog s nejdůležitějšími spojenci, tedy Visegrádskou skupinou, byl přerušený. Součástí tohoto regionálního uskupení je kromě Maďarska Slovensko, Česko a Polsko.
Podle agentury MTI Magyar také v narážce na Slovensko prohlásil, že se Maďarsko musí postavit za „spoluobčany, jejichž majetek je stále zabavován na základě Benešových dekretů“.
Trianonská smlouva
Smlouva závazným způsobem v roce 1920 potvrdila rozpad Rakouska-Uherska a vznik nástupnických států včetně Československa a Maďarska.
Maďarsko coby poražený stát po první světové válce přišlo podpisem smlouvy o dvě třetiny území. Více než tři miliony Maďarů se ocitly za hranicemi země.
Tuto skutečnost maďarští představitelé kritizují. Slovenský prezident Peter Pellegrini se minulý měsíc vyslovil pro nalezení řešení, jež bude bránit dalším konfiskacím na základě dekretů, které z londýnského exilu za druhé světové války i po návratu do vlasti vydával tehdejší československý prezident Edvard Beneš. Mimo jiné se týkaly majetkových záležitostí zejména Němců a Maďarů na československém území.
Maďarsko kritizuje také loňskou novelu slovenského trestního zákoníku, na jejímž základě hrozí lidem zpochybňujícím Benešovy dekrety půlroční vězení. Portál Napunk, který je projektem Denníku N pro Maďary na Slovensku, ve čtvrtek napsal, že slovenská policie poprvé zahájila trestní stíhání za zpochybňování dekretů, zatím ale nikoho neobvinila.
Případ souvisí s incidentem na lednovém protestu v Bratislavě proti kolektivní vině a novele trestního zákoníku, kde organizátoři rozdávali reflexní vesty s nápisem „Zpochybňuji Benešovy dekrety“ v maďarštině a ve slovenštině.
Fico dále v bodech dva a tři svého příspěvku na Facebooku píše, že za „silné řeči svého kancléře zaplatilo i Německo“, když nezískalo místo nestálého člena Bezpečnostní rady OSN, a že „silné řeči nic nemění na tom, že další a další premiéři volají po dialogu mezi EU a Ruskem“. „Německé firmy utíkaly na summit do ruského Petrohradu, aby jim neunikla nějaká příležitost. Sám jsem mnohokrát říkal, že po skončení války si půjdou všichni nohy polámat, jak budou sprintovat zpět na ruský trh. Asi bych neměl své názory vyslovovat předčasně,“ dodal slovenský premiér.
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4. června 2020