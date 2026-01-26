VIDEO: „Je vzhůru nohama.“ Pád letounu v Maine zabil sedm lidí, jeden přežil

  21:05aktualizováno  21:05
Sedm lidí přišlo o život a jeden člověk vyvázl s vážnými zraněními při pádu soukromého letadla v americkém státě Maine na severovýchodě Spojených států. K nehodě došlo při vzletu z mezinárodního letiště v Bangoru během sněhové bouře, která zasáhla velkou část USA. V neděli bylo kvůli počasí zrušeno více než 11 000 letů.

Nehoda se stala v neděli večer místního času (v pondělí nad ránem SEČ). Zříceným strojem bylo tryskové letadlo Bombardier Challenger 600, uvedl FAA. Na místě havárie vypukl rozsáhlý požár. Přeživším je podle AP člen posádky.

„Letoun vzhůru nohama. Máme tu dopravní letoun vzhůru nohama,“ je podle AP slyšet na hlasové nahrávce kontrolorů letového provozu přibližně 45 vteřin poté, co letadlo dostalo povolení ke startu. Záchranné složky na místo dorazily o necelou minutu později, uvedl ředitel letiště Jose Saavedra.

Na většině území Maine včetně Bangoru, třetího největšího města tohoto státu, platí varování před sněhovou bouří. Na letišti v době nehody vydatně sněžilo, úřady ale počasí nezmínily jako možnou příčinu havárie. Nehodu vyšetřuje FAA spolu s Národním úřadem pro bezpečnost v dopravě (NTSB).

Sedm mrtvých po havárii letadla v Maine
Muž v sousedství odklízí hromady sněhu z příjezdové cesty u domu ve městě Portland ve státě Maine. (26. ledna 2026)
Snaha pracovníků odklidit padlý strom ze silnice po sněhové vánici v okolí města Cumberland ve státě Maine (26. ledna 2026)
Zasněžené ulice po silné sněhové bouři, která přes víkend zasáhla Spojené státy. Na fotce je město New York (26. ledna 2026)
21 fotografií
