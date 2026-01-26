Nehoda se stala v neděli večer místního času (v pondělí nad ránem SEČ). Zříceným strojem bylo tryskové letadlo Bombardier Challenger 600, uvedl FAA. Na místě havárie vypukl rozsáhlý požár. Přeživším je podle AP člen posádky.
„Letoun vzhůru nohama. Máme tu dopravní letoun vzhůru nohama,“ je podle AP slyšet na hlasové nahrávce kontrolorů letového provozu přibližně 45 vteřin poté, co letadlo dostalo povolení ke startu. Záchranné složky na místo dorazily o necelou minutu později, uvedl ředitel letiště Jose Saavedra.
Na většině území Maine včetně Bangoru, třetího největšího města tohoto státu, platí varování před sněhovou bouří. Na letišti v době nehody vydatně sněžilo, úřady ale počasí nezmínily jako možnou příčinu havárie. Nehodu vyšetřuje FAA spolu s Národním úřadem pro bezpečnost v dopravě (NTSB).