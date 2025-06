Majitel pohřební služby v USA dostal za nezákonné ukrývaní tlejících těl 20 let

Jon Hallford, majitel pohřebního ústavu Return to Nature (Návrat do přírody), se loni přiznal k podvodu. Hrozil mu maximální trest 20 let vězení, přičemž federální žalobci požadovali 15 let.

Soudkyně Nina Wangová uvedla, že ačkoli se případ týkal obvinění z podvodu, okolnosti a rozsah Hallfordova zločinu a emocionální újma způsobená rodinám ospravedlňují přísnější potrestání. „Nejedná se o obyčejný případ podvodu,“ řekla.

Hallford před vynesením rozsudku uvedl, že pohřební ústav založil s úmyslem pozitivně ovlivnit životy lidí; „pak se ale všechno naprosto vymklo kontrole – hlavně já sám“. „Je mi hluboce líto, co jsem udělal,“ řekl. „Stále se nenávidím za to, co jsem způsobil,“ dodal.

Rodinám zasílali falešný popel

Manželé Jon a Carie Hallfordovi byli obviněni z toho, že mezi lety 2019 a 2023 uchovávali těla nebožtíků a zasílali rodinám falešný popel. Vyšetřovatelé popsali, jak v roce 2023 našli těla naskládaná na sebe v hmyzem zamořené budově v Penrose, malém městě asi dvě hodiny jízdy jižně od Denveru.

Morbidní nález odhalil mnoha rodinám, že jejich blízcí nebyli zpopelněni a že popel, který pozůstalí rozprášili nebo uchovávali, byl falešný. Podle soudních dokumentů byly ve dvou případech pohřbeny nesprávné pozůstatky. Mnoho rodin uvedlo, že to zcela narušilo jejich proces truchlení.

V srpnu bude Hallford odsouzen ještě v samostatném státním řízení, v němž se přiznal k 191 případům nesprávného nakládaní s lidskými pozůstatky, napsala agentura AP.

Spolumajitelka pobřežní služby Carrie Hallfordová stane ve federálním případu před soudem v září, tentýž měsíc ji také čeká státní případ, kde rovněž čelí obvinění ze 191 případů špatného nakládání s lidskými pozůstatky.