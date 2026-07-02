Tanker podezřelý z převozu ruské ropy dostal pokutu za vlajku a může plout dál

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  15:12aktualizováno  15:12
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Milion eur musí zaplatit majitel tankeru Tagor, který čelí podezření z převozu ruské ropy, uvedli dnes francouzští státní zástupci. Loď zadrželo v květnu francouzské námořnictvo u břehů Sicílie. Na základě dohody o vině a trestu bude moci plavidlo nyní opustit francouzské vody.

Úřady podle agentury AFP vyměřily majiteli pokutu za plavbu bez platné vlajky a za neuposlechnutí příkazů francouzského námořnictva.

Plavidlo je zřejmě součástí takzvané ruské stínové flotily. Zadrženo bylo v květnu francouzským námořnictvem za podpory Británie.

Francouzské námořnictvo zadrželo v Atlantiku ruský tanker Tagor. (1. června 2026)
Francie zadržela tanker stínové flotily poblíž Sicílie
Britské komando obsadilo v kanálu La Manche tanker ruské stínové flotily. (14. června 2026)
Francouzské námořnictvo zadrželo v Atlantiku ruský tanker Tagor. (1. června 2026)
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Na loď uvalily sankce Spojené státy a Evropská unie, v minulosti se opakovaně plavila pod různými vlajkami. Postupně vystřídala vlajky Madagaskaru, Marshallových ostrovů a Panamy. Majitelem lodi je společnost registrovaná na Marshallových ostrovech. Ta přiznala vinu a podle žalobce bude usilovat o co nejrychlejší získání nové, legální vlajky.

Jde v pořadí o čtvrtý tanker napojený na Moskvu, který francouzské námořnictvo zadrželo od loňského září. Pátý tanker s názvem Deliver byl v červnu zadržen u pobřeží Sicílie a nyní je zadržován na jihovýchodě Francie.

Ruská stínová flotila je označení pro lodě plující pod vlajkami jiných zemí, které Rusko využívá k obcházení sankcí uvalených po zahájení války na Ukrajině v roce 2022.

Tvoří ji převážně zastaralé tankery s často nejasným vlastnictvím a pochybným pojištěním, což vyvolává také obavy z ekologických následků v případě havárie. Na sankčním seznamu západních zemí jsou stovky takových plavidel. Kreml přirovnal jejich zabavování k mezinárodnímu pirátství.

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