„Make Europe Great Again“. Trump chce přesvědčit čtyři země, aby odešly z EU

  16:10
Spojené státy chtějí přesvědčit čtyři země, aby následovaly Velkou Británii a odešly z Evropské unie. Vyplývá to z delší uniklé verze nedávno zveřejněné americké Národní bezpečnostní strategie, na kterou tento týden upozornil americký server Defense One a o níž informuje bruselský list The Brussels Times. Jde o Rakousko, Itálii, Maďarsko a Polsko.
Donald Trump rozmlouvá s evropskými lídry v oválné pracovně při projednávání...

Donald Trump rozmlouvá s evropskými lídry v oválné pracovně při projednávání míru na Ukrajině. (18. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von der Leyenová...
Donald Trump (4. prosince 2025)
Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von der Leyenová...
Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...
9 fotografií

Ve strategii vláda prezidenta Donalda Trumpa mimo jiné uvádí, že Evropa čelí kulturnímu a civilizačnímu rozkladu.

V tajných dokumentech je podle amerického webu uvedeno, že Trumpova administrativa chce v rámci nové strategie Make Europe Great Again (Učiňme Evropu opět skvělou) dostat čtyři země EU pryč z bloku a více je přiblížit Spojeným státům.

Dokumenty uvádí, že by Washington měl s těmito státy „více spolupracovat“ s cílem „odtáhnout je pryč od EU“.

Uniklé informace se objevily týden po zveřejnění oficiální 33stránkové Národní bezpečnostní strategie, která v Evropě vyvolala vlnu kritiky. Strategie mimo jiné naznačila, že „zdaleka není zřejmé, zda některé evropské země (...) zůstanou spolehlivými spojenci“. Dokument rovněž tvrdí, že evropská migrační politika mění kontinent a vyvolává spory, zatímco Evropská unie podkopává politickou svobodu a suverenitu.

Bílý dům nicméně popřel, že by existovala další tajná verze strategie – jiná, než která byla minulý týden zveřejněna.

„Neexistuje žádná alternativní, soukromá ani utajovaná verze,“ uvedla mluvčí Bílého domu Anna Kellyová. „Prezident Trump je transparentní a podepsal jednu Národní bezpečnostní strategii, která jasně nařizuje vládě USA, aby se řídila jejími definovanými principy a prioritami,“ dodala.

