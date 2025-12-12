Ve strategii vláda prezidenta Donalda Trumpa mimo jiné uvádí, že Evropa čelí kulturnímu a civilizačnímu rozkladu.
V tajných dokumentech je podle amerického webu uvedeno, že Trumpova administrativa chce v rámci nové strategie Make Europe Great Again (Učiňme Evropu opět skvělou) dostat čtyři země EU pryč z bloku a více je přiblížit Spojeným státům.
Dokumenty uvádí, že by Washington měl s těmito státy „více spolupracovat“ s cílem „odtáhnout je pryč od EU“.
Uniklé informace se objevily týden po zveřejnění oficiální 33stránkové Národní bezpečnostní strategie, která v Evropě vyvolala vlnu kritiky. Strategie mimo jiné naznačila, že „zdaleka není zřejmé, zda některé evropské země (...) zůstanou spolehlivými spojenci“. Dokument rovněž tvrdí, že evropská migrační politika mění kontinent a vyvolává spory, zatímco Evropská unie podkopává politickou svobodu a suverenitu.
Bílý dům nicméně popřel, že by existovala další tajná verze strategie – jiná, než která byla minulý týden zveřejněna.
„Neexistuje žádná alternativní, soukromá ani utajovaná verze,“ uvedla mluvčí Bílého domu Anna Kellyová. „Prezident Trump je transparentní a podepsal jednu Národní bezpečnostní strategii, která jasně nařizuje vládě USA, aby se řídila jejími definovanými principy a prioritami,“ dodala.