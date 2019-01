Makedonie nebo Severní Makedonie? Tamější parlament rozhoduje o změně názvu země

Skopje Makedonský parlament zahájil ve středu několikadenní jednání, při kterém má rozhodnout o změně názvu země. Informovaly o tom zahraniční tiskové agentury. O návrhu ústavních změn, které mohou vést k přejmenování státu na Republiku Severní Makedonii, rozhodnou zákonodárci nejpozději 15. ledna. Změna názvu je výsledkem dohody předsedů vlád Řecka a Makedonie, která má za cíl vyřešit 27 let trvající spor obou balkánských zemí.

Dohoda, kterou makedonský premiér Zoran Zaev uzavřel se svým řeckým protějškem Alexisem Tsiprasem loni v létě ve městě Prespa, může umožnit Aténám přestat blokovat snahu Makedonie vstoupit do EU a NATO. Řekové tak už desítky let činí na protest proti současnému názvu sousední země, který považují za zásah do svého dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii.



Ústavní změny musejí schválit minimálně dvě třetiny makedonských poslanců, tedy 80. Není přitom jasné, zda se to podaří, neboť vládní koalice jich má celkem pouze 69. Při hlasování loni v říjnu, kterým proces ústavních změn započal, se vládě pro svůj návrh podařilo přesvědčit i osm poslanců hlavní opoziční strany VMRO-DPMNE. Premiér Zaev vyvíjí značné úsilí k tomu, aby na svou stranu dostal další opoziční členy parlamentu. Podle prohlášení vládních politiků si již premiér potřebných 80 hlasů zajistil.

Dohoda z Prespy ale budí negativní reakce nacionalistů v obou zemích, brojí proti ní i makedonský prezident Ďorge Ivanov. Před makedonským parlamentem podle agentury AP demonstrují ve středu stovky odpůrců dohody a nového názvu.

Teprve v případě úspěšného završení makedonského schvalovacího procesu přijde na řadu ratifikace dohody řeckým parlamentem. Ani premiér Tsipras to ale nebude mít jednoduché. Proti dohodě se staví nejen většina opozičních stran, ale i koaliční partner Tsiprasovy formace SYRIZA, strana Nezávislí Řekové.