Malí bratři způsobili škody za 378 tisíc korun, zapálili přístřešek pro auto, posprejovali zdi i dveře

Norimberk Doslova spoušť po sobě zanechali malí bratři z města Kulmbach v Bavorsku, kteří v pondělí odpoledne utekli matce. Ve svém okolí tito dva chlapci napáchali škody ve výši okolo 15 000 eur (asi 387 500 korun), informovala v úterý agentura DPA s odvoláním na policejního mluvčího.

Bratři ve věku čtyři a šest let se nejdříve zmocnili plynového hořáku a hořlavin a zapálili přístřešek pro auto. Když hledali vodu, kterou by oheň uhasili, vnikli do sklepa jednoho domu a celý ho vyplavili. Pak se „vyzbrojili“ všemožným nářadím, které po sousedství našli. Do rukou se jim dostala i barva ve spreji. Tou postříkali domovní vchod, dveře garáže a dvě auta. Jedno z vozidel ještě poškrábali.



Později je s pomocí jisté ženy polapila policie, která o jejich řádění uvědomila sociální pracovníky a malé nezbedníky předala „naprosto nadšené“ matce. Ta bude muset uhradit škody, které její potomci napáchali. Policisté jejich eskapády vyšetřují kvůli žhářství, krádeži a poškození cizí věci.