Máme horkou linku s Českem, v tom jsme dál než naši kolegové u francouzských hranic, říká saský premiér

DRÁŽĎANY Koronavirová pandemie a lockdown způsobily, že „k ledu“ byly uloženy i do té doby velmi těsné ekonomické i mezilidské kontakty mezi Českou republikou a Saskem.

Už několik týdnů může překročit společné hranice pouze úzký okruh Čechů, kteří pracují v saských nemocnicích nebo domovech pro seniory. Vláda saského premiéra Michaela Kretschmera ovšem chystá možnosti pro přeshraniční pracovníky z Česka rozšířit. Budou se však muset každý den testovat, říká v rozhovoru pro LN.



LN: Co se musí z pohledu saské vlády stát, aby se mohly hranice znovu otevřít?

Pro mě osobně je to důležité téma a snažím se o tom s českými přáteli opakovaně hovořit. Chtěl bych, aby bylo na okresy v Česku, které hraničí se Saskem, pohlíženo stejně, jako by šlo o okres ve Svobodném státě Sasko. S týdenním výskytem tisíc nových případů covidu na sto tisíc obyvatel bychom i my všechno zavřeli a výrazně omezili svobodu pohybu. Děláme to již v našem okrese Vogtland, kde týdenní záchyt převyšuje dvě stě případů. O úplném otevření hranic nyní uvažovat nemůžeme.