Předpověď z Guamu a modrý posun. Co jsou klíčové momenty amerických voleb

Kamala Harrisová podle nového průzkumu mínění předstihla svého soupeře Donalda Trumpa v Iowě, kde republikán pohodlně zvítězil v minulých volbách v roce 2020 i v roce 2016. Vyplývá to z průzkumu společnosti Selzer & Co pro deník The Des Moines Register. Změna v preferencích ve státě, který byl dosud považován za „bezpečně“ republikánský, je přičítána ženám. Do průzkumu provedeného od 28. do 31. října a zveřejněného v sobotu se zapojilo 808 lidí, kteří pravděpodobně budou volit, přičemž viceprezidentka Harrisová měla nad exprezidentem Trumpem mezi nimi náskok 47 ku 44 procentním bodům.

Zdroj: ČTK