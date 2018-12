Manželství je svazek muže a ženy, řekl šéf nejpoužívanější seznamovací aplikace pro gaye. Čelí za to kritice

LOS ANGELES Scott Chen, šéf společnosti Grindr, která provozuje nejpoužívanější seznamovací aplikaci pro gaye na světě, se nechal slyšet, že manželství je pro něj posvátným svazkem muže a ženy. Negativní reakce ze strany gay komunity na sebe nenechaly dlouho čekat.

Chen se do čela Grindru dostal poté, co jej odkoupila čínská herní korporace. Svůj post, v němž kritizoval křesťany brojící proti rovnému manželství pro všechny, ale kde též dal najevo, že jeho osobní hodnoty se sňatky homosexuálních párů nesouzní, později smazal. „Někteří lidé si myslí, že manželství je posvátným svazkem mezi mužem a ženou. Já si to myslím také. Ale je to vaše věc,“ napsal na Facebooku v reakci na debatu o uzákonění rovného manželství na Taiwanu. Aktivisté podporující LGBT komunitu bojovali za to, aby se Taiwan stal první asijskou zemí, v níž budou sňatky homosexuálních párů legální, návrh ale v referendu nakonec neprošel. „Někteří lidé mají za to, že smyslem manželství je mít dítě, které ponese vaše DNA. Ale opět, je to vaše věc,“ dodal.



Chen napsal svá vyjádření původně v čínštině, později ale byly publikovány anglicky v magazínu Into vlastněném Grindrem. Chen své názory potvrdil, řekl ale také, že je podporovatelem manželství pro všechny. „Mé tvrzení, že je manželství posvátným svazkem muže a ženy, je založeno na mé vlastní zkušenosti. Jsem heterosexuální muž a vzal jsem si ženu, kterou miluji a s níž mám dvě krásné dcery. Takto tedy vnímám své manželství,“ vysvětloval zpětně. Považuje se prý za velkého obhájce stejnopohlavních sňatků a je hrdý na to, že pracuje pro Grindr.

Grindr: Manželství pro všechny je nejvyšší metou

Jeho původní vyjádření i následná obhajoba se setkaly s kritikou uvnitř Grindru, který sídlí v americkém Los Angeles. Podle Zacha Stafforda, editora časopisu Into a jednoho z řídicích pracovníků firmy, Chenovy názory nesouzní s hodnotami Grindru. „Cílem společnosti Grindr je pomáhat s dosažením úplné rovnosti pro LGBT lidi po celém světě, především v oblasti vztahů a lásky. A manželství pro všechny je pro nás nejvyšší metou,“ řekl britskému serveru Guardian.



Chen nahradil ve funkci šéfa firmy jejího zakladatele Joela Simkhaiho. Ten oznámil svůj odchod poté, co Grindr letos plně převzala čínská technologická firma Kunlun Group. Nový prezident vyjádřil svůj nesouhlas s tím, jak magazín Into o jeho názorech referoval. „Zraňuje mě to a ubližuje to také reputaci Into a Grindru,“ uvedl Chen. Podle Stafforda nemají oficiální stanoviska společnosti na produkci magazínu vliv, za jeho pojetím článku ale stojí. Chen později uvedl, že svůj příspěvek z Facebooku smazal, protože způsobil příliš vášnivé diskuse.

Grindr je mobilní aplikace, která funguje na podobné bázi jako známější Tinder. Určená je ale především k seznamování mezi gayi a bisexuály a jako taková je nejrozšířenější svého druhu. Denně ji použije 3,8 milionu uživatelů. Spuštěna byla v roce 2009.