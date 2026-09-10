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Japonci žádají OSN o opravu spravedlivější mapy světa. Kurily jsou v barvách Ruska

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  15:03aktualizováno  15:03
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Mapová projekce „Equal Earth“. Valné shromáždění OSN schválilo nezávaznou...

Mapová projekce „Equal Earth“. Valné shromáždění OSN schválilo nezávaznou rezoluci na podporu této projekce, jejímž cílem je napravit geografická zkreslení způsobená tradiční Mercatorovou mapou. (6. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Mapová projekce „Equal Earth“. Valné shromáždění OSN schválilo nezávaznou...
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Kurilské ostrovy patří Rusku, přičemž jejich jižní část (Kunaširi, Iturup,...
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Japonsko požádalo o opravu nové mapy světa zveřejněné pod hlavičkou OSN. Zemi vadí, že sporné Kurilské ostrovy jsou na mapě vyznačeny stejnou barvou jako Rusko, což podle Tokia vytváří mylný dojem, že jsou součástí ruského území.

Novou mapu, která využívá takzvanou projekci Equal Earth, schválilo minulý pátek Valné shromáždění OSN. Japonsko přitom patřilo mezi 164 zemí, které pro její přijetí hlasovaly.

Mapa podle OSN věrněji zobrazuje velikost jednotlivých kontinentů než tradiční Mercatorova projekce. Afrika je na ní větší, zatímco Severní Amerika a Evropa jsou menší.

Mluvčí japonské vlády Minoru Kihara uvedl, že zobrazení mapy je v rozporu s postojem japonské vlády. Tokio proto prostřednictvím diplomatických kanálů požádalo provozovatele webových stránek, kde se mapy nachází, o opravu. „Musíme zabránit šíření mylných představ o našem území a našich zeměpisných názvech,“ řekl Kihara.

Kurilské ostrovy, které Japonsko označuje jako Severní teritoria, obsadil v roce 1945 tehdejší Sovětský svaz a následně odsud vysídlil japonské obyvatele. Spor o ostrovy dlouhodobě zhoršuje vztahy mezi Tokiem a Moskvou.

Napětí se zvýšilo minulý měsíc, kdy ruský prezident Vladimir Putin tyto ostrovy nečekaně navštívil. Japonsko si kvůli tomu předvolalo ruského velvyslance.

Premiérka Sanae Takaičiová tehdy označila Putinovu návštěvu za naprosto nepřijatelnou a uvedla, že ostrovy jsou historicky i podle současného mezinárodního práva nedílnou součástí Japonska. Moskva její tvrzení odmítla jako nevhodné, urážlivé a právně nepodložené.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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