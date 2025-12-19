USA se neobávají eskalace s Ruskem kvůli Venezuele, uvedl americký ministr Rubio

V pátek americké ministerstvo financí oznámilo rozšíření stávajících sankcí, které se týkají Madurovy rodiny a lidí napojených na režim.
Spojené státy v Karibiku u venezuelských břehů výrazně posilují vojenskou přítomnost, v oblasti je i americká letadlová loď. Americký prezident Donald Trump v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají.
Chce tak zemi připravit o ropné zisky jako hlavní zdroj příjmů tamní vlády. Trump rovněž uvedl, že americká armáda by mohla zahájit operace proti Venezuele.
Rusko, které je spojencem Venezuely, ve čtvrtek uvedlo, že věří v racionální a pragmatický přístup USA, aby se Washington vyvaroval fatální chyby, která by ohrozila celou západní polokouli.
Novináři se v pátek Rubia na tiskové konferenci zeptali, zda se USA neobává kvůli Venezuele eskalace mezi Washingtonem a Moskvou, což ministr odmítl.
„Vždy od nich čekáme rétorickou podporu Madurova režimu,“ řekl Rubio. Poznamenal, že to není faktor, jak USA celou věc posuzují.
Rubio rovněž hovořil o amerických úderech proti lodím u venezuelského pobřeží, které podle Washingtonu slouží k přepravě drog. Při těchto útocích zahynuly desítky lidí, které Pentagon označuje za narkoteroristy.
„Víme, kdo na těch lodích je. Sledujeme je od samého začátku.“ řekl Rubio. Poznamenal, že některé údery armáda nakonec nepodnikne, protože nesplňují právní kritéria.
Americké ministerstvo financí, které je správcem sankcí, v pátek oznámilo, že na černou listinu přidalo sedm lidí, z nichž někteří jsou členy Madurovy rodiny.
„Dnes ministerstvo financí sankcionovalo osoby, které podporují nebezpečný narkostát Nicoláse Madura. Nedovolíme Venezuele, aby pokračovala v zaplavování naší země smrticími drogami,“ řekl ministr financí Scott Bessent.