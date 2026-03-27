„Vše nasvědčuje tomu, že Rusko pomáhá Íránu s vojenskými operacemi proti americkým cílům,“ řekl Barrot. Deník The Washington Post na začátku března s odvoláním na informované zdroje napsal, že Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace pro útoky na americké síly na Blízkém východě, včetně polohy amerických válečných lodí a letounů.
Zástupci několika evropských zemí a Kanady chtějí v pátek s Rubiem ve Francii hovořit o co nejrychlejším ukončení americko-izraelské války proti Íránu. Očekává se, že jedním z témat jednání bude rovněž válka na Ukrajině.
Rubio v pátek řekl, že v jednáních s Teheránem došlo k pokroku, odmítl ale uvést podrobnosti. Na otázku, zda své protějšky ze skupiny G7 požádá o pomoc se znovuotevřením Hormuzského průlivu, odpověděl, že „je v jejich zájmu pomoci“. Írán kvůli útokům USA a Izraele klíčovou vodní cestu blokuje, což má za následek celosvětové zdražování ropy i zkapalněného zemního plynu (LNG).
Partneři ze skupiny G7 budou ve Vaux-de-Cernay mluvit o možných cestách ve vyjednávání o ukončení války v Íránu, o znovuotevření námořních a obchodních tras a zastavení íránského jaderného programu a programu balistických raket, uvedlo podle stanice CNN francouzské ministerstvo zahraničí. Na programu jednání je podle francouzské diplomacie rovněž Ukrajina; další podpora Kyjeva a vyvíjení tlaku na Moskvu.
Spojené státy tento měsíc povolily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři ve snaze stabilizovat světové trhy s ropou, na nichž panuje napjatá situace kvůli nynější válce na Blízkém východě.
Současný konflikt v regionu začal 28. února americkými a izraelskými údery na Írán. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.