Rusové se soustředí na válku s Ukrajinou, pomoc Íránu pro ně není prioritou, tvrdí Rubio

  7:32
Rusko se soustředí především na válku s Ukrajinou, nikoliv na pomoc Íránu, myslí si americký ministr zahraničí Marco Rubio. Šéf americké diplomacie to v pátek řekl novinářům před odletem na setkání ministrů zahraničí skupiny zemí G7 ve Francii. Podle Rubiova francouzského protějšku Jeana-Noëla Barrota Moskva zřejmě pomáhá Teheránu ve válce s USA.

„Vše nasvědčuje tomu, že Rusko pomáhá Íránu s vojenskými operacemi proti americkým cílům,“ řekl Barrot. Deník The Washington Post na začátku března s odvoláním na informované zdroje napsal, že Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace pro útoky na americké síly na Blízkém východě, včetně polohy amerických válečných lodí a letounů.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)
Člen íránské komunity drží plakát na demonstraci před íránskou ambasádou v Bukurešti v Rumunsku. (5. března 2026)
Letadlová loď USS Abraham Lincoln v rámci operace Epic Fury. (28. února 2026)
Íránci v Teheránu procházejí kolem státní budovy pokryté protizápadním billboardem, na kterém je obrázek zničené letadlové lodi Abraham Lincoln. (28. ledna 2026)
Zástupci několika evropských zemí a Kanady chtějí v pátek s Rubiem ve Francii hovořit o co nejrychlejším ukončení americko-izraelské války proti Íránu. Očekává se, že jedním z témat jednání bude rovněž válka na Ukrajině.

Rubio v pátek řekl, že v jednáních s Teheránem došlo k pokroku, odmítl ale uvést podrobnosti. Na otázku, zda své protějšky ze skupiny G7 požádá o pomoc se znovuotevřením Hormuzského průlivu, odpověděl, že „je v jejich zájmu pomoci“. Írán kvůli útokům USA a Izraele klíčovou vodní cestu blokuje, což má za následek celosvětové zdražování ropy i zkapalněného zemního plynu (LNG).

Partneři ze skupiny G7 budou ve Vaux-de-Cernay mluvit o možných cestách ve vyjednávání o ukončení války v Íránu, o znovuotevření námořních a obchodních tras a zastavení íránského jaderného programu a programu balistických raket, uvedlo podle stanice CNN francouzské ministerstvo zahraničí. Na programu jednání je podle francouzské diplomacie rovněž Ukrajina; další podpora Kyjeva a vyvíjení tlaku na Moskvu.

Spojené státy tento měsíc povolily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři ve snaze stabilizovat světové trhy s ropou, na nichž panuje napjatá situace kvůli nynější válce na Blízkém východě.

Současný konflikt v regionu začal 28. února americkými a izraelskými údery na Írán. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

