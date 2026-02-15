Rubio na Slovensku jednal s Pellegrinim i Ficem. Tématem bylo NATO i energetika

  13:57aktualizováno  13:57
Partnerství Slovenska a Spojených států je strategické a politické, přináší výsledky v obraně, bezpečnosti a při spolupráci v energetice. Na síti X to napsal slovenský prezident Peter Pellegrini, který v neděli přijal amerického ministra zahraničí Marka Rubia při jeho návštěvě Bratislavy.

„Naše spolupráce přináší sílu a odolnost. Společně jsme připraveni formovat bezpečnější, jistější a mírovou budoucnost založenou na společných hodnotách,“ uvedl Pellegrini.

Slovenský prezident také napsal, že jaderná energie znamená stabilitu, suverenitu a menší zranitelnost vůči geopolitickým otřesům. Dodal, že obě země chtějí rozvíjet zkušenosti a odbornosti v jaderné energetice.

Letos v lednu Slovensko podepsalo s USA mezivládní dohodu o spolupráci v jaderné energetice. V sobotu pak slovenské ministerstvo hospodářství oznámilo, že dohoda se začíná uplatňovat v praxi, když v souladu s uvedeným dokumentem zahajuje svou činnost řídící výbor na koordinaci rozvoje civilního jaderného programu Slovenska.

Spolupráce v obraně je podle Pellegriniho klíčová při modernizaci slovenské armády, což přispívá k odstrašující schopnosti NATO a k silnější Evropě. V prohlášení Pellegrini potvrdil připravenost Slovenska pokračovat v modernizaci ozbrojených sil.

Bratislava v roce 2018, kdy byl Pellegrini premiérem, objednala nové americké stíhačky F-16.

