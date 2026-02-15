Rubio na Slovensku jednal s Pellegrinim i Ficem. Tématem bylo NATO i energetika

„Naše spolupráce přináší sílu a odolnost. Společně jsme připraveni formovat bezpečnější, jistější a mírovou budoucnost založenou na společných hodnotách,“ uvedl Pellegrini.
Slovenský prezident také napsal, že jaderná energie znamená stabilitu, suverenitu a menší zranitelnost vůči geopolitickým otřesům. Dodal, že obě země chtějí rozvíjet zkušenosti a odbornosti v jaderné energetice.
Letos v lednu Slovensko podepsalo s USA mezivládní dohodu o spolupráci v jaderné energetice. V sobotu pak slovenské ministerstvo hospodářství oznámilo, že dohoda se začíná uplatňovat v praxi, když v souladu s uvedeným dokumentem zahajuje svou činnost řídící výbor na koordinaci rozvoje civilního jaderného programu Slovenska.
Spolupráce v obraně je podle Pellegriniho klíčová při modernizaci slovenské armády, což přispívá k odstrašující schopnosti NATO a k silnější Evropě. V prohlášení Pellegrini potvrdil připravenost Slovenska pokračovat v modernizaci ozbrojených sil.
Bratislava v roce 2018, kdy byl Pellegrini premiérem, objednala nové americké stíhačky F-16.