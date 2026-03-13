Trump podle NYT Machadové varování sdělil minulý týden při asi dvouhodinové schůzce v Bílém domě, které se účastnil i americký ministr zahraničí Marco Rubio. Šéfka největší venezuelské opoziční aliance nicméně tento týden ve čtvrtek zopakovala, že se do své země hodlá vrátit. Termín ale neuvedla.
Machadová z Venezuely odjela tajně loni v prosinci, aby si v Oslu převzala Nobelovu cenu za mír, a od té doby je v cizině. Ve čtvrtek uspořádala velkou demonstraci v Santiagu de Chile, kam dorazila kvůli středeční inauguraci krajně pravicového chilského prezidenta Josého Antonia Kasta. Demonstrace v centru chilské metropole se účastnilo přes 10 tisíc lidí, zejména Venezuelanů.
Trump se s Machadovou setkal ve Washingtonu už letos v lednu, kdy mu předala medaili, která se váže k Nobelově ceně za mír. Trump loni kritizoval, že tuto cenu dostala venezuelská opoziční politička, a ne on.
Spojené státy 3. ledna unesly z Venezuely autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, jehož viní z narkoterorismu. Venezuelská opozice ani americká vláda neuznaly Madurův mandát vzešlý z předloňských voleb, jejichž výsledky podle nich režim zfalšoval. Podle opozice i Washingtonu volby vyhrál Edmundo González, který spolu s Machadovou vede alianci Jednotná demokratická platforma (PUD) a který po volbách před represemi utekl do Španělska.
Po letošním únosu venezuelského prezidenta americkými jednotkami mnozí očekávali, že Trump dosadí do vedení země právě Gonzáleze. Trump ale jako prozatímní hlavu státu podpořil Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, jejíž vládu hrozbou dalšího vojenského útoku přinutil ke spolupráci.
O Machadové Trump už dříve řekl, že je sice milá, ale nemá ve Venezuele dostatečnou podporu pro zachování stability. Tu jeho vláda potřebuje i k těžbě ropy. Po zatčení Madura Trump mimo jiné řekl, že USA chtějí mít na neurčito kontrolu nad prodejem venezuelské ropy a nad příjmy z ní.
Trumpova vláda zatím nehovoří o uspořádání demokratických voleb ve Venezuele, podle zdrojů deníku NYT jedná s Rodríguezovou o volbách v delším časovém horizontu, zhruba ve druhé polovině roku 2027.
16. ledna 2026