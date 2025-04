Zaslouží si gilotinu. Senior vyhrožoval soudkyni kvůli Le Penové, policie ho zatkla

Zadržený senior podle prokuratury zveřejnil po vyhlášení rozsudku na sociální síti X příspěvek s fotografií gilotiny a poznámkou: „Co si ta mrcha zaslouží“. Podle AFP ho úřady umístily do vazby na základě podezření z vyhrožování smrtí a urážky soudkyně.

Členové soudu, který nad političkou vynesl verdikt, podle AFP čelí výhrůžkám a jeho předsedkyně Bénédicte de Perthuisová kvůli nim dostala i policejní ochranu. V zemi také pokračuje od ledna vyšetřování výhrůžek smrtí, které byly jednomu soudci a dvěma žalobcům v kauze Le Penové adresovány z krajně pravicového francouzského webu.

Pařížský soud na konci března uznal Le Penovou vinnou ze zpronevěry peněz určených na europarlamentní asistenty, s okamžitou platností jí zakázal ucházet se po dobu pěti let o volené veřejné funkce, odsoudil ji ke čtyřem rokům vězení, z toho ke dvěma podmíněně, a vyměřil jí pokutu. Tresty dostali i další členové krajně pravicového Národního sdružení (RN).

Le Penová tvrdí, že je nevinná, a už avizovala své odvolání. Pařížský odvolací soud uvedl, že o odvolání by mělo být rozhodnuto do léta 2026. Pokud verdikt zůstane v platnosti, vyřadí Le Penovou z prezidentských voleb v roce 2027. Současné průzkumy nasvědčují tomu, že by zvítězila. Rozhodnutí soudu ostře kritizovali politici francouzské krajní pravice i jejich názoroví souputníci ze zahraničí.