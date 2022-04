„Všechny zdroje se jednou vyčerpají.“ Mariupol nejspíš brzy padne, obráncům dochází munice

„Od počátku války už 47 dní bráníme Mariupol. Bombardovali nás z letadel, ostřelovali artilerií, z tanků a dalších palebných prostředků. Dokázali jsme nemožné věci, abychom udrželi obranu. Ale všechny zdroje se jednou vyčerpají,“ stojí v příspěvku, který se objevil na facebookovém profilu 36. brigády námořní pěchoty kontradmirála Mychajla Bilinského v pondělí ráno.

Brigáda si stýská, že od počátku bojů dostala asi 50 000 dělostřeleckých granátů a několik protitankových raket NLAW, ale nic víc. „Nepřítel nás postupně zatlačil do továrny Azovmaš, obklíčil nás a nyní se nás chystá zničit,“ píší ukrajinští mariňáci a stěžují si, že velení nepodniklo žádné kroky k proražení obklíčení.

„Víc než měsíc bojujeme bez přísunu munice, bez jídla a vody. Div, že nepijeme z louže a nechcípáme po desítkách. Téměř polovinu brigády tvoří zranění. Ti, kterým to neutrhlo nohy a mohou chodit, jdou zase do akce. Všechna pěchota padla, takže pušku vzali do ruky i dělostřelci, protiletecká obrana, spojaři a kuchař. Dokonce i orchestr,“ hlásí brigáda, která byla zformována před sedmi lety z jednotek stažených z okupovaného Krymu.

„Konec je na dohled. Chytráci generálové nám radí, abychom brali munici nepříteli. Tihle salónní chytráci asi ještě nevymřeli, ještě kvůli nim umře hodně lidí... Nikdo s námi nechce mluvit, už nás odepsali. Dnes asi bude poslední den boje, protože nemáme munici. Zbývá boj muže proti muži. Pak zajetí, nebo smrt,“ končí příspěvek.

Vrchní velitel Ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnyj uvedl, že pro obranu města se dělá vše. „Obrana Mariupolu pokračuje. Komunikace s jednotkami, které hrdinsky drží město, je stabilní a udržovaná. Zdůrazňuji, že řízení obranných operací není předmětem veřejné diskuze. Děláme vše možné i nemožné pro vítězství a záchranu životů vojáků i civilistů,“ řekl.

Zpráv o vývoji situace v Mariupolu je velice málo a kvůli absenci jakýchkoliv reportérů ve městě se nedají nezávisle ověřit. Podle ukrajinského portálu Novynarnia spojení s brigádou není možné, její facebookový profil však podle jejích zpráv nebyl hacknut nepřítelem.

Lídr Doněcké lidové republiky Denis Pušilin už 22. března informoval, že 36. brigáda námořní pěchoty byla rozhodujícím způsobem poražena a složila zbraně. Před týdnem pak její 503. prapor odmítl ruské tvrzení, že více než dvě stě jeho vojáků se vzdalo.

Mariupol je zcela obklíčen od 2. března, po neustálém ruském bombardování je město v troskách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvedl, že během obklíčení pravděpodobně zemřely desítky tisíc lidí. Toto číslo ovšem zatím nelze nezávisle ověřit.