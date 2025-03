Milovník hokeje a krotitel krizí. Kanadu povede muž, který se Trumpa nezalekne

Devětapadesátiletý Carney to dal najevo jen pár minut po tom, co se stal předsedou Liberální strany. „Moc dobře vím, jak se zvládají krize, v situaci, v jaké se nacházíme, potřebujete zkušenosti v krizovém řízení. A hlavně někoho, kdo má skvělé vyjednávací schopnosti,“ prohlásil v prvním projevu v roli stranického předsedy.

Kanada se podle něj nesmí zaleknout obchodní války s Trumpem, Carney už chystá odvetu a ve střednědobém horizontu i větší diverzifikaci v obchodních vztazích své země. „Prezident Trump si asi myslí, že se Kanada zalekne. To ale nikdy neuděláme, šikanátorovi se postavíme a přejdeme do protiútoku,“ prohlásil na sklonku února.

Ředitel Institutu kanadských studií na McGillově univerzitě Daniel Béland Carneyho charakterizuje jako prototyp technokrata. „Je to nudný člověk, kterému chybí charisma. Ale kompetentnost bez určitého zbytečného pozlátka je možná to, co teď Kanada potřebuje. Carney dokáže ujistit občany, že moc dobře ví, o čem mluví,“ uvedl Béland pro list The Guardian.

Liberálové lákali Carneyho do svých řad více než deset let, ale protřelý ekonom odolával. V kanceláři premiéra působil pouze externě, pomáhal mu například s ekonomickou obnovou Kanady po pandemii covidu. O členství ve straně se začal zajímat až po tom, co Trudeau oznámil v lednu letošního roku rezignaci. A hned se pustil do boje o post nejvyšší, za soupeře měl výhradně kariérní politiky, přesto je dokázal ve stranickém hlasování porazit. Příští kanadský premiér tak bude řídit zemi, aniž by držel křeslo v parlamentu.

Hvězda z bankovního sektoru

Politika pro něj byla dlouhé roky něčím cizím. Narodil se 16. března 1965 v odlehlém městě Fort Smith v Severozápadním teritoriu, jeho rodiče byli učitelé, většinu dětství však nestrávil daleko od civilizace, ale ve městě hokeje Edmontonu. Sám, věren kanadským tradicím, hokej zbožňuje a v mládí byl obstojným brankářem. Vynikal i ve škole, vystudoval ekonomii na Harvardově univerzitě v USA a poté získal magisterský titul i doktorát na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii.

Po studiích se stal bez přehánění světoobčanem. Pracoval na několika manažerských pozicích u americké investiční banky Goldman Sachs, píše CNN. Letadlo se pro něj stalo druhým domovem, cestoval mezi kancelářemi v Londýně, Tokiu, New Yorku a Torontu. V roce 2007 se usadil v Kanadě, ve svých 42 letech ho jmenovali guvernérem Bank of Canada. Ve funkci byl zodpovědný i za kanadskou měnovou politiku během globální finanční krize.

Během boje o post předsedy Liberální strany se opakovaně vracel do roku 2008, kdy během krize takřka bezchybně navigoval Kanadu, která se podle ekonomů zejména díky jeho krokům vyhnula tomu nejhoršímu. Země se následně stala jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik. Carney v čele této instituce setrval až do roku 2013.

Tehdy si odškrtl další kariérní postup, stal se guvernérem Bank of England, jako vůbec první ředitel narozený mimo Velkou Británii. Ve funkci mimo jiné zodpovídal za reakci britské centrální banky na brexit i v počáteční fázi pandemie covidu. Před referendem o brexitu varoval, že hlasování o vystoupení z Unie by mohlo vyvolat recesi, za což si vysloužil kritiku přívrženců rozluky s Bruselem. Podle odborníků vedl britskou centrální banku v jednom z nejtěžších období její historie. V roce 2020 jeho mise v čele vlivné instituce skončila.

V roli předsedy správní rady kanadské investiční společnosti Brookfield Asset Management se dočkal jedné z mála kritik za celou svou kariéru. Konzervativci mu nemohou zapomenout, že sídlo společnosti přesunul z Kanady do Spojených států. Vzhledem k aktuálním rozbrojům mezi oběma zeměmi nešlo o šťastné řešení.

Propagátor zelené politiky

Od roku 2019 je hlasitým propagátorem zelené politiky, stal se zvláštním vyslancem OSN pro globální oteplování. Jeho předchůdcem na stejné pozici nebyl nikdo jiný než americký miliardář Michael Bloomberg. V roce 2021 Carney založil Glasgow Financial Alliance for Net Zero, seskupení bank a finančních institucí pracujících v boji proti změně klimatu.

„Když jsem se stal šéfem Bank of England, která dohlíží i na pojišťovací sektor, na vlastní oči jsem viděl, jak se během pár let ztrojnásobil počet extrémních projevů počasí, náklady na zahlazování škod vzrostly pětinásobně,“ popisuje. Kanaďanům slíbil, že zátěž z takzvané uhlíkové daně přenese z občanů na velké korporace.

Jako o možném nástupci Trudeaua se o něm začalo šuškat už v roce 2019, ve stejné době se dostal na seznam kandidátů na šéfa Mezinárodního měnového fondu. Čas fanouška Edmontonu Oilers však přišel až letos v březnu. Ke své kariéře přistupoval vždy jako ke běhu na dlouhou trať, sám ostatně běhá maratony. V jednom z mála rozhovorů tichou zarputilost svého manžela potvrdila i jeho manželka Diana Fox Carneyová, se kterou se oženil v roce 1994 a s níž má čtyři děti.

Před Carneym tak, s trochou klišé, nyní stojí pověstná maratonská zeď, která dokáže zničit i jinak skvěle rozeběhnutý závod. Osvědčí se v roli premiéra tváří v tvář Trumpovým ničivým clům? Z jeho slov je cítit přinejmenším odhodlání. „Trump útočí na kanadské rodiny, dělníky i živnostníky. Nenecháme ho uspět. V obchodu stejně jako v hokeji, Kanada vždy vyhraje!“ hlásá Carney.

A jak to tak vypadá, říjnové volby pro něj nemusí být v roli premiéra konečnou. Aktuální rozbroje s Trumpem totiž zvrátily uvadající podporu Liberální strany, podle posledních průzkumů začíná získávat náskok nad konkurenčními konzervativci. Kanaďané jsou skeptičtí, zda by se lídr Konzervativní strany Pierre Poilievre dovedl americkému vládci Bílého domu postavit.