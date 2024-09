„Jsem černej nácek!“ Republikán psal na internetu o Hitlerovi i návratu otroctví

Šestapadesátiletý politik aktuálně zastává pozici náměstka guvernéra Severní Karolíny, na guvernéra kandiduje s podporou republikánského exprezidenta USA Donalda Trumpa. V kampani se prezentuje jako spojenec křesťanů a mimo jiné prohlásil, že neexistuje žádné oddělení církve a státu. Také označil homosexualitu za „hnus“ a ostře vystupuje proti transgenderovým lidem.

Ještě extrémnější vyjádření však podle zjištění CNN před více než deseti lety psal v sekci komentářů na pornografické stránce Nude Africa. Jeho profil tam obsahoval celé jméno, přezdívku „minisoldr“ a e-mailovou adresu, které roky používal na mnoha webech včetně platforem X (tehdy Twitter), Pinterest nebo YouTube. Komentáře s Robinsonem spojují také odkazy na jeho osobní život či některé specifické fráze, které používal i v jiných fórech.

„Jsem černý nácek!“ napsal Robinson podle CNN v říjnu 2010. Televize uvádí, že to je pouze jeden ze série provokativních komentářů, z nichž mnohé byly sexuální povahy. Jeden příspěvek například líčí, jak autor v dětství tajně sledoval dívky sprchující se v šatnách tělocvičny, v jiném uvádí, že se rád dívá na videa sexu „transky s holkou“.

Hitler, Obama a návrat otroctví

Robinsonovy komentáře často obsahovaly hanlivé výrazy namířené proti Židům, muslimům a také černochům, píše CNN. „Otroctví není špatné... Přál bych si, aby se vrátilo,“ uvedl v roce 2010. V březnu 2012, tedy za prezidentství demokrata Baracka Obamy, zase uvedl, že by před politickou reprezentací ve Washingtonu upřednostnil nacistického vůdce Adolfa Hitlera. „Bral bych Hitlera oproti kterékoli z těch sraček, co jsou teď ve Washingtonu,“ napsal.

V rozhovoru se CNN Robinson opakovaně popřel, že je autorem těchto slov. „Tohle nejsme my. Tohle nejsou naše slova. A tohle není něco, co by pro mě bylo charakteristické,“ řekl. Později ve videu oznámil, že bude v kampani pokračovat, bez důkazů nařkl svého soupeře z Demokratické strany Joshe Steina, že za odhaleními zpravodajské stanice stál on.

Republikánská strana v Severní Karolíně již nemůže kandidáta na guvernéra změnit, neboť posledním termínem, kdy to bylo teoreticky možné, byl čtvrtek. Už před novým skandálem v průzkumech preferencí Robinson za Steinem zaostával. Po čtvrteční zprávě se objevují také spekulace o tom, že jeho problémy by mohly negativně ovlivnit šance Trumpa na vítězství v důležitém státě, kde průzkumy před listopadovým soubojem s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou ukazují velmi vyrovnané preference.