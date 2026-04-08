Trump a Rutte se mají setkat v Oválné pracovně Bílého domu a podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové se americký prezident těší na „velmi upřímný a otevřený“ rozhovor. Šéf NATO by měl kromě prezidenta jednat i s ministrem zahraničí Markem Rubiem.
Podle Bílého domu se očekává, že se schůze odehraje za zavřenými dveřmi. To se však může na poslední chvíli změnit a jednání mohou být otevřená pro média.
Setkání republikánského prezidenta s Ruttem, s nímž má Trump vřelý vztah, přichází v době, kdy se USA a Írán dohodly na dvoutýdenním příměří, které zahrnuje znovuotevření Hormuzského průlivu. Veškeré Rutteho veřejné lichocení ale tentokrát možná nebude stačit k tomu, aby zabránilo hlubšímu a možná nenapravitelnému rozkolu.
Podle Leavittové se Trump domnívá, že NATO za americko-izraelské války s Íránem neprošlo testem a selhalo.
„Je docela smutné, že se NATO v posledních šesti týdnech otočilo k americkému lidu zády, když to byl americký lid, kdo financoval jejich obranu,“ řekla novinářům Leavittová. Na dotaz, zda se americký prezident chystá hovořit o možném odchodu z NATO, odpověděla: „Je to něco, o čem prezident diskutoval, a myslím, že je to něco, o čem prezident bude za pár hodin hovořit s generálním tajemníkem Ruttem.“
V posledních dnech uvrhla Trumpova administrativa vojenskou alianci do možná nejhlubší krize v její 77leté historii. Americký prezident a jeho tým slíbili, že po skončení války s Íránem přehodnotí členství USA v NATO, jako odvetu za to, že se evropští spojenci nezapojili do konfliktu proti Íránu.
Trump dokonce prohlásil, že silně zvažuje odchod Spojených států z NATO. Šéf Bílého domu transatlantickou alianci označil za nefunkční, stejně ji podle něj vnímá i ruský prezident Vladimir Putin.
Americký prezident formálně nemůže vystoupit z NATO bez souhlasu Kongresu. Podle nejmenovaného úředníka má ale Trump „i jiné způsoby, jak omezit svůj závazek“. Například by mohl omezit financování operací NATO ze strany USA v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině, snížit americkou vojenskou přítomnost v Evropě, nebo dokonce zastavit sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou.
Trump během pondělní tiskové konference naznačil, že jeho rostoucí nevraživost vůči NATO začala tím, že Evropa na začátku roku neustoupila jeho tlaku, když hrozil, že převezme Grónsko od Dánska.
„Chceme Grónsko. Oni nám ho nechtějí dát. A já jsem řekl: ,Tak na shledanou´,“ prohlásil Trump. Tehdy to byl právě Rutte, který celou situaci kolem Grónska urovnal.
Pokusit se Trumpa uklidnit je v dlouhodobém zájmu aliance, poznamenalo Politico. Zejména v době, kdy v Evropě sílí protiamerické nálady. Bruselský server hovořil o opozici vůči Trumpovi, zejména ohledně Íránu, s deseti bývalými i současnými představiteli NATO. „Chuť Evropanů podporovat Spojené státy je na nulové úrovni,“ uvedl jeden ze zdrojů.
Poté, co Rutte loni v červnu zorganizoval úspěšný summit v Haagu, na kterém se spojenci na Trumpův popud zavázali ke zvýšení výdajů na obranu, a poté, co Trumpa na začátku letošního roku přiměl k tomu, aby polevil ve svých hrozbách ohledně Grónska, čelí pravděpodobně své dosud nejtěžší výzvě, pokud jde o udržení prezidenta na své straně.
„Doufám, že si Rutte uvědomuje, že zastupuje všechny členy NATO, ne jen jednoho,“ uvedla francouzská europoslankyně Nathalie Loiseauová.
„Ráda bych, aby Trumpovi řekl, co může od spojenců v NATO očekávat (podporu, pokud budou USA napadeny) a co by neměl (účast ve válce bez důvodu a bez strategie). To by zlepšilo Rutteho pověst a možná by to Trumpovi pomohlo pochopit celou situaci,“ dodala.