Jachta podnikatele ze Silicon Valley podle The Guardian opakovaně odmítla žádosti o pomoc. Když plavidlu mezi Petersburgem a Juneau došlo palivo, připluli mu podle deníku Alaska Beacon na pomoc provozovatelé vzdálenější výletní lodi.
Pobřežní stráž podle své zástupkyně Shannon Shepardové zachytila volání o pomoc minulý týden v pondělí krátce po 21:30 místního času (úterý v 7:30 SELČ). „Přibližně v 21:56 pobřežní stráž zjistila, že nejde o nouzovou situaci, a jménem postiženého plavidla vyslala výzvu k námořní pomoci,“ doplnila.
Incident na sociálních sítích popsal také jeden z pasažérů výletní lodi Wilderness Legacy společnosti UnCruise Adventures. „Naše loď v noci zachránila uvízlé plavidlo a zdá se, že jsme to udělali poté, co pobřežní stráž kontaktovala rádiem jachtu Marka Zuckerberga, která byla poblíž, a ta opakovaně odmítala reagovat,“ uvedl Michael Love. Pasažéři výletní lodi podle něj na toto oznámení kapitána reagovali nespokojeným hučením.
Brian Baker, mluvčí Zuckerberga a jeho manželky Priscilly Chanové, uvedl, že pár se na palubě jachty Launchpad nenacházel. „Jak uvedla pobřežní stráž, loď nebyla v nouzi a v okamžiku, kdy posádka zachytila volání pobřežní stráže na jiném rádiovém kanálu, než na kterém právě vysílala, byla záchranná akce již v plném proudu. Jsme rádi, že jsou všichni v pořádku,“ uvedl Baker.
Zuckerberg čelí podle serveru The Guardian rostoucí kritice kvůli společenským dopadům svých sociálních sítí, sbližování s americkým prezidentem Donaldem Trumpem i svému okázalému a uzavřenému životnímu stylu.