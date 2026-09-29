Maroko má první ženu v čele vlády. Stala se jí vítězka voleb, starostka Marrákeše

Mansúríová se stala druhou ženou v čele vlády arabské země po bývalé tuniské premiérce Nadžle Búdinové.
Očekává se, že v nejbližších dnech sestaví vládní koalici. Její vláda by měla realizovat investice v řádu miliard dolarů související s mistrovstvím světa ve fotbale v roce 2030 a zároveň splnit sliby týkající se zvyšování mezd, vytváření pracovních míst a boje proti inflaci.
V marockých parlamentních volbách získala minulý týden nejvíce křesel liberálně orientovaná monarchistická Strana autentičnosti a modernosti (PAM) vedená právě Mansúríovou.
Podle ústavy přijaté v roce 2011 jmenuje král Muhammad VI. premiéra či premiérku ze strany, která má po volbách v parlamentu nejvíce mandátů.