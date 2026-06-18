Influencer před zraky diváků naporcoval, upekl a snědl psa. Skončil za mřížemi

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  14:54aktualizováno  14:54
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Šestadvacetiletý influencer Ben Nesnes koncem května pobouřil Maročany, když jim během jednoho z muslimských svátků nabídl alternativu k jehněčímu masu. V přímém přenosu stáhl z kůže, upekl a snědl psa. Jeho čin odsoudili tamní imámové, aktivisté za práva zvířat i uživatelé sociálních sítí. Influencer se hájí tím, že psa našel už mrtvého. Přesto skončil ve vazbě.

Kontroverzní marocký influencer svůj nový kousek vydal 30. května, když lidé slavili muslimský Svátek oběti Íd al-adhá. Maročané během něj obvykle rituálně obětují ovci. „Ale na tu já nemám peníze, ovce jsou moc drahé,“ postěžoval si Nesnes a nabídl levnější alternativu. Psa.

Platforma YouTube nakonec explicitní video, v němž muž zvíře stahuje z kůže, krok po kroku maso zpracovává, peče a nakonec sní, odstranila. Přesto jej stihlo zhlédnout více než 200 tisíc lidí a podle zpráv médií je zrovna neinspiroval, naopak. Mnohé pobouřil a znechutil.

Hned tři organizace bojující za práva zvířat na něj podaly stížnost a video odsoudil i významný marocký imám Hamza Chalídí. Nesnes svým činem urazil věřící, podotkl. A připomněl, že pes je v islámu nečisté zvíře. Pro influencera, který se mezitím ukryl u známého ve městě Martil na severu Maroka, si brzy přišla i policie.

Marocký influencer Ben Nesnes na videu snědl psa. (nedatováno)

Šestadvacetiletého Nesnese obvinila z urážky islámu a týrání zvířat. Podle některých zpráv obvinění zahrnuje i vyhrožování, a to kvůli komentářům, které pronesl na internetu. Od té doby je influencer s více než dvěma miliony sledujících ve vazbě.

Nesnes později vydal další video, v němž vysvětluje, jak k psovi přišel. Upozornil, že to nebyl žádný domácí mazlíček, kterého by někomu ukradl a zabil. Potulného psa našel už mrtvého u cesty. V době, kdy si ji hodil přes rameno, už kolem mršiny létaly mouchy. Po celém Maroku se v současnosti potuluje kolem tří milionů psů, dodává The Times s tím, že se země snaží jejich počty regulovat.

Přestože v některých oblastech světa je pes dodnes příležitostnou součástí jídelníčků místních obyvatel, Maroko mezi ně nepatří. Případ se navíc dotkl citlivého tématu, píše list The Times.

Kvůli suchu a zmenšujícím se stádům ceny jehněčího masa vyletěly strmě vzhůru a marocký král Mohammed VI své spoluobčany už loni požádal, aby obětování ovcí vynechali. Přestože letos už bylo znovu povoleno, ceny jehněčího Maročany frustrují i nadále.

Pes nicméně není jediné neobvyklé zvíře, které už Nesnes před zraky diváků pozřel. Ochutnal už třeba hada či krokodýla.

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