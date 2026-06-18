Kontroverzní marocký influencer svůj nový kousek vydal 30. května, když lidé slavili muslimský Svátek oběti Íd al-adhá. Maročané během něj obvykle rituálně obětují ovci. „Ale na tu já nemám peníze, ovce jsou moc drahé,“ postěžoval si Nesnes a nabídl levnější alternativu. Psa.
Platforma YouTube nakonec explicitní video, v němž muž zvíře stahuje z kůže, krok po kroku maso zpracovává, peče a nakonec sní, odstranila. Přesto jej stihlo zhlédnout více než 200 tisíc lidí a podle zpráv médií je zrovna neinspiroval, naopak. Mnohé pobouřil a znechutil.
Hned tři organizace bojující za práva zvířat na něj podaly stížnost a video odsoudil i významný marocký imám Hamza Chalídí. Nesnes svým činem urazil věřící, podotkl. A připomněl, že pes je v islámu nečisté zvíře. Pro influencera, který se mezitím ukryl u známého ve městě Martil na severu Maroka, si brzy přišla i policie.
Šestadvacetiletého Nesnese obvinila z urážky islámu a týrání zvířat. Podle některých zpráv obvinění zahrnuje i vyhrožování, a to kvůli komentářům, které pronesl na internetu. Od té doby je influencer s více než dvěma miliony sledujících ve vazbě.
Nesnes později vydal další video, v němž vysvětluje, jak k psovi přišel. Upozornil, že to nebyl žádný domácí mazlíček, kterého by někomu ukradl a zabil. Potulného psa našel už mrtvého u cesty. V době, kdy si ji hodil přes rameno, už kolem mršiny létaly mouchy. Po celém Maroku se v současnosti potuluje kolem tří milionů psů, dodává The Times s tím, že se země snaží jejich počty regulovat.
Přestože v některých oblastech světa je pes dodnes příležitostnou součástí jídelníčků místních obyvatel, Maroko mezi ně nepatří. Případ se navíc dotkl citlivého tématu, píše list The Times.
Kvůli suchu a zmenšujícím se stádům ceny jehněčího masa vyletěly strmě vzhůru a marocký král Mohammed VI své spoluobčany už loni požádal, aby obětování ovcí vynechali. Přestože letos už bylo znovu povoleno, ceny jehněčího Maročany frustrují i nadále.
Pes nicméně není jediné neobvyklé zvíře, které už Nesnes před zraky diváků pozřel. Ochutnal už třeba hada či krokodýla.