Zemřel britský fotograf Martin Parr, s jemným humorem zachycoval všední život

„S velkým smutkem musíme oznámit, že Martin Parr zemřel v sobotu ve svém domě v Bristolu,“ uvedly nadace i agentura na svých webových stránkách. „Nadace Martina Parra a Magnum Photos budou společně pracovat na tom, aby zachovaly a sdílely Martinův odkaz,“ doplnily v prohlášení.
Parrova tvorba se pojí se snímky sluncem opálených těl, zahradních večírků a dalšími výjevy z každodenního života v Británii i po celém světě. Proslavil se díky svému rozpoznatelnému stylu kombinujícímu detailní záběry, syté barvy, britský styl a oblíbená témata. Rád si vybíral momenty, které působily i lehce trapně, pitoreskně, ale zároveň vtipně a které vypovídaly o své době i lidech.
Za půl století činnosti se mu podařilo zachytit proměnu společnosti, společenských zvyků, konzumu, ale i proměnu fotografie z černobílé na barevnou. Jeho dílo, mnohdy označované za kýčovité, mu podle agentury AFP vyneslo stejně velké množství obdivovatelů jako kritiků.
Parr se narodil v Surrey v květnu 1952 a do světa fotografie ho zasvětil jeho dědeček, sám nadšený amatérský fotograf. V polovině 80. let na sebe upozornil sérií Last Resort zachycující turisty v přímořském letovisku New Brighton. V roce 1994 se stal členem agentury Magnum Photos, a to i přes počáteční odmítnutí. V letech 2013 až 2017 byl jejím prezidentem.