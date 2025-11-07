Po otevření balíčku na základně Air Force One onemocnělo několik lidí

  7:21aktualizováno  7:21
Na americkou vojenskou základnu v Marylandu byl doručen podezřelý balíček, po jehož otevření se udělalo několika lidem nevolno a někteří z nich museli být převezeni do nemocnice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Budova na základně Joint Base Andrews, která se nachází nedaleko Washingtonu a slouží jako domovské letiště prezidentského speciálu Air Force One, byla evakuována poté, co jedna osoba „otevřela podezřelý balíček“, uvedla základna v prohlášení. Několik lidí bylo transportováno do lékařského centra na základně.

„Jako preventivní opatření byly tato budova i sousední budova evakuovány a kolem oblasti bylo zřízeno bezpečnostní pásmo,“ citovala CNN z prohlášení.

„Na místo byli vysláni záchranáři, kteří zjistili, že nehrozí bezprostřední nebezpečí, a předali incident úřadu pro zvláštní vyšetřování. Věc se v současné době vyšetřuje.“

Balíček obsahoval bílý prášek neznámého původu, uvedla CNN s odvoláním na dva zdroje obeznámené s vyšetřováním. Předběžné terénní testy nezjistily přítomnost nebezpečných látek, ale vyšetřování pokračuje, řekl CNN jeden ze zdrojů.

