Vzdala školu, změnila se z muže na ženu. A masovým vražděním šokovala Kanadu

Kanadské úřady sdělily, že se Jesse Van Rootselaarová narodila jako biologický muž a zhruba před šesti lety začala s tranzicí na ženu, a tak se také identifikovala a veřejně vystupovala.
Do školy přestala chodit před čtyřmi lety a v jejím domově policie v minulosti opakovaně zasahovala, i kvůli zbraním. Strážci zákona na pondělní tiskové konferenci mluvili také o duševních problémech podezřelé.
Dwayne McDonald z kanadské policie uvedl, že první hlášení o střelbě na střední škole v Tumbler Ridge přišlo kolem 13:20 místního času a zasahující na místo činu dorazili do pár minut. Když směřovali do školní budovy, šla jejich směrem střelba.
Ve škole pak policisté našli sedm mrtvých – tři dvanáctileté studentky, dva studenty ve věku 12 a 13 let, devětatřicetiletou učitelku a také podezřelou, která u sebe měla dvě střelné zbraně.
Své příbuzné v domě, který je nedaleko od školy, podle vyšetřovatelů zabila ještě před útokem na vzdělávací instituci. Mrtvé ženě v domě bylo 39 let, chlapci 11.
Kanadské úřady původně informovaly o celkem deseti mrtvých, ale nakonec se ukázalo, že jich je o jednoho méně. Dva lidé jsou v kritickém, ale stabilním stavu, dalších více než 20 bylo zraněno.
Za oběti masakru se v kanadském parlamentu držela minuta ticha. Premiér Mark Carney pak vyjádřil obětem střelby upřímnou soustrast i skrze sociální sítě.