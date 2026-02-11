Vzdala školu, změnila se z muže na ženu. A masovým vražděním šokovala Kanadu

Autor:
  21:39
Policie viní z masové vraždy v obci Tumbler Ridge na západě Kanady místní osmnáctiletou obyvatelku. Dívka zastřelila osm lidí, včetně své matky, nevlastního bratra, učitelky, pěti studentů střední školy a pak i sebe. Původně policie mluvila o celkem deseti mrtvých. Jaký byl motiv činu, zatím není zřejmé.

Kanadské úřady sdělily, že se Jesse Van Rootselaarová narodila jako biologický muž a zhruba před šesti lety začala s tranzicí na ženu, a tak se také identifikovala a veřejně vystupovala.

Do školy přestala chodit před čtyřmi lety a v jejím domově policie v minulosti opakovaně zasahovala, i kvůli zbraním. Strážci zákona na pondělní tiskové konferenci mluvili také o duševních problémech podezřelé.

Dwayne McDonald z kanadské policie uvedl, že první hlášení o střelbě na střední škole v Tumbler Ridge přišlo kolem 13:20 místního času a zasahující na místo činu dorazili do pár minut. Když směřovali do školní budovy, šla jejich směrem střelba.

Ve škole pak policisté našli sedm mrtvých – tři dvanáctileté studentky, dva studenty ve věku 12 a 13 let, devětatřicetiletou učitelku a také podezřelou, která u sebe měla dvě střelné zbraně.

Své příbuzné v domě, který je nedaleko od školy, podle vyšetřovatelů zabila ještě před útokem na vzdělávací instituci. Mrtvé ženě v domě bylo 39 let, chlapci 11.

Kanadské úřady původně informovaly o celkem deseti mrtvých, ale nakonec se ukázalo, že jich je o jednoho méně. Dva lidé jsou v kritickém, ale stabilním stavu, dalších více než 20 bylo zraněno.

Za oběti masakru se v kanadském parlamentu držela minuta ticha. Premiér Mark Carney pak vyjádřil obětem střelby upřímnou soustrast i skrze sociální sítě.

Za masakrem v Tumbler Ridge podle policie stojí neúspěšná studentka, která prošla tranzicí z mužského pohlaví (11. února 2026)
V kanadském parlamentu se za oběti střelby na střední škole v Tumbler Ridge drží minuta ticha. Na snímku je kanadský premiér Mark Carney (11. února 2026)
Témata: Kanada, střelba, policie

