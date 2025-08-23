Masakr spáchaný v září 1968 v Kursku vzpouru proti sovětskému režimu nevyvolal. A ani nemohl

Od svého zrodu do samotného konce se Sovětský svaz (SSSR) potýkal s neobyčejnými kriminálními případy. Mnoho z nich bylo spácháno pod tíhou sovětské reality: politické, společenské i ekonomické. SSSR by tyto zločiny zcela určitě otřásly, pokud by se je sovětský režim nerozhodl zatajit.
„Nejsme šílenci, my jsme mstitelé!“ křičeli dva dezertéři skrz zabarikádované dveře na vyjednavače. V bytě leželo na podlaze osm mrtvých. Dalších pět lidí bylo zastřeleno na sousedním náměstí u vlakového nádraží. Údajná protisovětská manifestace se změnila v masakr.
Psal se konec září 1968. V Československu stály tanky „spřátelených“ armád, vedení země kapitulovalo a pod nátlakem Brežněva podepsalo Moskevský protokol, který pohřbil pražské jaro. Napjatá situace byla i v Sovětském svazu. Pracovní kolektivy byly nuceny podepisovat souhlas s vpádem vojsk do Československa. V moskevské vazbě na soud čekala skupina disidentů, kteří na Rudém náměstí odvážně vystoupili proti invazi vojsk Varšavské smlouvy.