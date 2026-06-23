Masivní exploze na Krymu. Na Kerčském mostě zastavili dopravu

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  11:11aktualizováno  11:11
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Krymem v noci opět otřásly exploze. Ruské okupační úřady v noci pozastavily dopravu na Kerčském mostě mezi poloostrovem a ruským Krasnodarským krajem. Most úřady uzavřely už v noci na neděli, kdy ukrajinské síly podnikly na Krymu i v Krasnodarském kraji rozsáhlé údery na ropná, logistická a vojenská zařízení.

Ruské ministerstvo obrany informovalo o nočním sestřelení 143 ukrajinských dronů, mimo jiné v Brjanské, Belgorodské, Kurské či Rostovské oblasti a také z Krasnodarského kraje a Krymu.

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Sestřely obrana údajně provedla i nad Černým a Azovským mořem. Případné škody ruské ministerstvo obrany nesdělilo.

Ruské úřady také informovaly o ukrajinském útoku na školu v Ruskem okupované Záporožské oblasti.

Nejméně šest lidí utrpělo zranění při večerních a nočních ruských vzdušných útocích v několika oblastech Ukrajiny, uvedli tamní představitelé. Poplach vyhlásilo rovněž hlavní město Kyjev. V nově zveřejněné bilanci ukrajinské úřady uvedly, že ruské útoky si za celé pondělí vyžádaly pět mrtvých a 29 zraněných, uvedl list Ukrajinska pravda.

Ukrajina čelí ruské agresi od února 2022 a ukrajinská města se musejí prakticky denně vyrovnávat s dronovými útoky. V noci je zažili obyvatelé Záporožské oblasti, kde podle vyjádření šéfa místní správy Ivana Fedorova hořel jeden dům a museli být ošetřeni muž a žena ve věku 73 let.

Zranění utrpěla i žena v Charkově, uvedl v pondělí večer starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov, který nad ránem informoval o novém útoku v Kyjevské čtvrti města. Další tři zranění jsou hlášeni v Sumské oblasti.

Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 135 dronů, z nichž 118 se podařilo protivzdušné obraně sestřelit, případně zneutralizovat radioelektronickými prostředky. Na 11 místech letectvo eviduje dopad 13 dronů, na dalších třech místech pak dopady trosek sestřelených bezpilotních strojů.

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